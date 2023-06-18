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Главный тренер сборной Северной Ирландии озвучил опасения перед матчем с Казахстаном

Главный тренер сборной Северной Ирландии озвучил опасения перед матчем с Казахстаном
©INPHO/PressEye/Jonathan Porter

Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О’Нил рассказал о состоянии травмированных игроков перед матчем отбора Евро-2024 против национальной команды Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч группы H пройдет в Белфасте в ночь на 20 июня.

"У нас есть некоторые сомнения относительно Конора Брэдли и Пэдди Макнэйра, которые оба пропустили тренировку сегодня. Конор перенапряг колено в первом тайме (в пятницу вечером).

Он смог продолжить игру, и в целом ему было хорошо, но я считаю, что он существенно улучшился и чувствует  себя гораздо лучше, однако нам нужно дать обоим ребятам максимально возможное время, чтобы у них был наилучший шанс быть доступными для выбора. У Пэдди просто была небольшая травма ахиллова сухожилия, и мы должны были контролировать его тренировки на протяжении этой недели".

О МакНэйре О'Нилл добавил:

"Он прошел тренировочную сессию, так что это, очевидно, положительный момент. Нам просто нужно посмотреть, как он будет реагировать в остальное время дня.

При такой травме, он может вновь почувствовать скованность или дискомфорт ночью, но мы оптимистичны в связи с тем, что он сегодня прошел тренировку, и мы рассчитываем, что он будет доступен завтра".

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 3 2 0 1 7-4 6
2 Дания 3 2 0 1 6-4 6
3 Словения 3 2 0 1 4-3 6
4 Финляндия 3 2 0 1 4-3 6
5 Северная Ирландия 3 1 0 2 2-2 3
6 Сан-Марино 3 0 0 3 0-7 0

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Метки:
Сборная РК по футболу Чемпионат Европы по футболу

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