Главный тренер сборной Северной Ирландии озвучил опасения перед матчем с Казахстаном

Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О’Нил рассказал о состоянии травмированных игроков перед матчем отбора Евро-2024 против национальной команды Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Матч группы H пройдет в Белфасте в ночь на 20 июня.
"У нас есть некоторые сомнения относительно Конора Брэдли и Пэдди Макнэйра, которые оба пропустили тренировку сегодня. Конор перенапряг колено в первом тайме (в пятницу вечером).
Он смог продолжить игру, и в целом ему было хорошо, но я считаю, что он существенно улучшился и чувствует себя гораздо лучше, однако нам нужно дать обоим ребятам максимально возможное время, чтобы у них был наилучший шанс быть доступными для выбора. У Пэдди просто была небольшая травма ахиллова сухожилия, и мы должны были контролировать его тренировки на протяжении этой недели".
О МакНэйре О'Нилл добавил:
"Он прошел тренировочную сессию, так что это, очевидно, положительный момент. Нам просто нужно посмотреть, как он будет реагировать в остальное время дня.
При такой травме, он может вновь почувствовать скованность или дискомфорт ночью, но мы оптимистичны в связи с тем, что он сегодня прошел тренировку, и мы рассчитываем, что он будет доступен завтра".
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