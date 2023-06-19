Прямая трансляция матча Северная Ирландия - Казахстан в отборе на Евро-2024

В ночь на 20 июня сборная Казахстана по футболу проведет четвертый матч в отборочном цикле Евро-2024. Соперником выступит Северная Ирландия, сообщают Vesti.kz.
Встреча группы H состоится в Белфасте и начнется в 00:45 по времени Астаны. Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.
Перед этим матчем Казахстан с 6 очками идет на первом месте в таблице, тогда как Северная Ирландия, набрав 3 балла, располагается на предпоследней, пятой строчке.
Ранее был сделан смелый прогноз на предстоящий матч в Белфасте, а наставник гостей Магомед Адиев поделился своими ожиданиями, прокомментировав также возвращение Абата Аймбетова и турнирную ситуацию в группе.
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