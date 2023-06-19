Сделан смелый прогноз на матч сборных Северной Ирландии и Казахстана

"РБ" поделился смелым прогнозом на матч сборных Северной Ирландии и Казахстана в рамках отборочного цикла чемпионата Европы-2024. В предстоящей игре не исключается победа команды Магомеда Адиева, сообщают Vesti.kz.
Встреча группы H пройдет в Белфасте в ночь на 20 июня и начнется в 00:45 по времени Астаны.
"Северная Ирландия и Казахстан ранее не виделись.
По какой-то причине букмекеры уверены в победе хозяев. Притом что ирландцы дома в марте проиграли скромной Финляндии.
При этом мы видим, как прогрессирует Казахстан. Под руководством Магомеда Адиева команда отлично провела прошлый год. И уже пошумела в этом марте, когда переломила ход встречи с мощной Данией.
На мой взгляд, гости тут железно не проиграют, а возможно, и выиграют", - пишет источник.
Ранее Магомед Адиев высказался о предстоящем матче с Северной Ирландией. В частности, он прокомментировал состояние команды, возвращение Абата Аймбетова и турнирную ситуацию в группе.
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