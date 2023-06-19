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Сделан смелый прогноз на матч сборных Северной Ирландии и Казахстана

Сделан смелый прогноз на матч сборных Северной Ирландии и Казахстана
©КФФ

"РБ" поделился смелым прогнозом на матч сборных Северной Ирландии и Казахстана в рамках отборочного цикла чемпионата Европы-2024. В предстоящей игре не исключается победа команды Магомеда Адиева, сообщают Vesti.kz.

Встреча группы H пройдет в Белфасте в ночь на 20 июня и начнется в 00:45 по времени Астаны.

"Северная Ирландия и Казахстан ранее не виделись.

По какой-то причине букмекеры уверены в победе хозяев. Притом что ирландцы дома в марте проиграли скромной Финляндии.

При этом мы видим, как прогрессирует Казахстан. Под руководством Магомеда Адиева команда отлично провела прошлый год. И уже пошумела в этом марте, когда переломила ход встречи с мощной Данией.

На мой взгляд, гости тут железно не проиграют, а возможно, и выиграют", - пишет источник.

Ранее Магомед Адиев высказался о предстоящем матче с Северной Ирландией. В частности, он прокомментировал состояние команды, возвращение Абата Аймбетова и турнирную ситуацию в группе.

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 3 2 0 1 7-4 6
2 Дания 3 2 0 1 6-4 6
3 Словения 3 2 0 1 4-3 6
4 Финляндия 3 2 0 1 4-3 6
5 Северная Ирландия 3 1 0 2 2-2 3
6 Сан-Марино 3 0 0 3 0-7 0

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Метки:
Сборная РК по футболу Чемпионат Европы по футболу

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