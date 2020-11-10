Травмы, дисквалификации и коронавирус. Кто из футболистов будет играть за сборную Казахстана?

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Угадай и выиграй кепку GGG!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
ЧМ-2018
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Травмы, дисквалификации и коронавирус. Кто из футболистов будет играть за сборную Казахстана?

Ориентировочный состав на матчи Лиги наций.

Травмы, дисквалификации и коронавирус. Кто из футболистов будет играть за сборную Казахстана?
Фото: КФФ©️
Новости спорта Футбол Сборные
1

Вот и настала пора последних международных матчей этого года. Но то, чего так ждали самые оптимистичные болельщики сборной Казахстана, уже не сходится с горькой реальностью. Сразу восемь важных игроков находятся сейчас вне игровых кондиций и не помогут в решающих встречах Лиги наций. Корреспондент Vesti.kz порассуждал о том, каков будет выбор состава у Михала Билека на предстоящие игры.

11 ноября главную команду страны ждет гостевая контрольная встреча со сборной Черногории. Вряд ли мы откроем Америку, если придем к выводу, что задачи бегать все 90 минут и выкладываться по полной там не будет. Тренерскому штабу нужно будет тщательно проверить сыгранность игроков, подобрать оптимальную схему и определить основных исполнителей, которые должны будут занять ключевую роль в матчах с Албанией (15 ноября, в гостях) и Литвой (18 ноября, дома). Учитывая, сколько в команде потерь, состав нужно будет собирать чуть ли не с нуля.


На сегодняшний день есть официальная информация о том, что не сыграют Бахтиер Зайнутдинов, получивший черепно-мозговую травму в матче за ЦСКА, и Бауыржан Исламхан, который временно отстранен из-за найденных в допинг-пробе запрещенных препаратов. Из-за травм также не помогут национальной дружине Серикжан Мужиков, Думан Нарзилдаев и Сергей Малый. Хавбек Владислав Васильев подхватил коронавирус, а участие в матчах Темирлана Ерланова и Асхата Тагыбергена под большим вопросом.

Ввиду вышеперечисленных потерь в сборную были вызваны Юрий Перцух, Аслан Дарабаев и Тохтар Жангылышбай.



Начнем разбор с вратарской линии. Здесь все кажется довольно предсказуемым. Стас Покатилов - фаворит на место в стартовом составе. Понятное дело, что и у Стаса бывают серьезные ошибки, но своей игрой в этом сезоне, в целом, он отметился куда лучше, нежели Дмитрий Непогодов. Если же говорить о вызванном в сборную Мухаммеджане Сейсене, то молодой кипер "Тараза" пока не окреп для таких важных поединков на взрослом уровне. Более того, в последнем матче в рамках КПЛ Сейсен в безобидной ситуации допустил досадную ошибку, которая привела к автоголу.

Вряд ли Билек будет отходить от привычных для себя схем, в приоритете также останутся 5-2-3 либо 5-3-2. В предстоящих встречах будет сложно играть в защите, ведь два важнейших игрока центра обороны не помогут команде. Если Малый не сыграет уже точно, то у Ерланова кое-какие шансы сохраняются. Но мы рассмотрим то, что будет в худшем случае. Если не сыграет и Ерланов, то в тройке центральных оборонцев нужен будет опытный надежный игрок, который сможет занять место между двумя партнерами. Такую роль до этого выполняли как раз Малый либо Ерланов. Александр Марочкин, уже застолбивший за собой место в старте, не подходит для этой роли. При всем уважении к Марочкину, в центре обороны он играет дополняющую второстепенную роль. В данном случае логично было бы поставить в центр Юрия Логвиненко, у которого за плечами колоссальный опыт таких матчей. Если выбирать между Нуралы Алипом и Олжасом Керимжановым, то выбор, скорее, падет на молодого игрока "Кайрата". Керимжанов же сыграл два матча в этом розыгрыше Лиги наций, в обеих встречах сборная проиграла.



Что касается латералей, то тут все более-менее прогнозируемо. Слева должен будет сыграть Гафуржан Суюмбаев, а справа - Ян Вороговский.

Есть сомнения касательно того, что Билек выберет схему 5-3-2. Конечно, все будет решаться по итогам встречи с черногорцами, но на первый взгляд все выглядит именно так. При схеме 5-3-2 команда играет с более оголенными флангами, но плотным центром. Но в ближайших матчах так будет играть рискованно. В гостях с Албанией этот риск выше всего, потому что после дисквалификации в состав вернулся капитан сборной - Эльсейд Хюсай из "Наполи", играющий на левой бровке в обороне. Это скоростной албанец, умело подключающийся к атакам и успевающий возвращаться в оборону. Поэтому, скорее всего, логично ждать схемы 5-2-3 (трансформируется в 5-4-1). На правом фланге, вероятнее всего, сыграет Марат Быстров, которого в "Ахмате" используют не только как фулбека, но и как вингера. Умение Марата обороняться может быть ключевым способом в нейтрализации капитана албанцев (в принципе, тренер может и поменять местами Вороговского и Быстрова, отправив Яна на позицию вингера). На левой же бровке, с учетом нехватки игроков, скорее всего, сыграет Максим Федин, которому Билек очень доверяет, даже несмотря на заметный спад.



В центре поля практически точно должны будут руководить игрой Исламбек Куат и Айбол Абикен. Из альтернативы есть лишь Дарабаев и Перцух, но вряд ли футболисты, вызванные из резервного списка, рассматриваются как ключевые. Также есть Абзал Бейсебеков, который может сыграть в центре поля. Но в настоящий момент трудно назвать его более предпочтительным игроком, чем Куата и тем более Абикена.

Нет особо вопросов и по форварду. С большей долей вероятности выбором чешского специалиста будет Абат Аймбетов. Ни у одного из коллег по позиции нет такого голевого чутья и такой классной статистики, как у Абата в этом сезоне.

В игре же с Литвой вполне возможно возвращение схемы с двумя нападающими. У литовской сборной нет таких индивидуально сильных игроков, как у албанцев. Скорости игры, по логике, должны быть несколько ниже, зато ожидается больше силовой позиционной борьбы, особенно при стандартах. В этой игре Билек обоснованно может попробовать тандем форвардов, ведь не зря в заявке их сразу четверо - Аймбетов, Жангылышбай, Алексей Щеткин и Сергей Хижниченко.



Сейчас можно предугадывать тактические детали и оценивать вариативность имеющегося состава еще и еще, но легче будет делать выводы уже по итогам завтрашней игры с черногорцами. В любом случае, решать и заниматься выбором состава только тренерскому штабу, и это решение может быть очень неожиданным для всех болельщиков.

Напомним, что матч между сборными Черногории и Казахстана состоится завтра, 11 ноября. Начало - в 23:00 по времени Нур-Султана. 

Фото: КФФ

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Футбол Сборная РК по футболу Лига наций Билек Михал Зайнутдинов Бахтиер Исламхан Бауыржан Васильев Владислав Покатилов Стас Вороговский Ян Быстров Марат Куат Исламбек Хижниченко Сергей ЦСКА Аль-Айн ФК

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
17:13
Футбол

Травмы, дисквалификации и коронавирус. Кто из футболистов будет играть за сборную Казахстана?
Сегодня
12:55
Футбол

Qazsport покажет ближайшие матчи сборной Казахстана по футболу
Сегодня
08:28
Футбол

"Результат важен". Тренер сборной Черногории выбрал футболистов на матч с Казахстаном
Сегодня
07:29
Футбол

Бельгийский клуб обратился к футболисту сборной Казахстана
Сегодня
00:18
Футбол

В КФФ сделали заявление по проваленному Исламханом допинг-тесту и потерях в сборной
Сегодня
00:13
Футбол

Дебютант сборной Казахстана из европейского клуба заразился коронавирусом
Вчера
22:15
Футбол

Стал известен виновник провала Исламханом допинг-теста
Вчера
21:08
Футбол

Джаксыбеков обратился к сборной Казахстана перед матчами Лиги наций и высказался об отсутствии Зайнутдинова и Исламхана
Вчера
20:18
Футбол

Нападающий "Ордабасы" получил вызов в сборную Казахстана
Вчера
19:51
Футбол

Сборная Казахстана лишилась семерых футболистов перед последними матчами группы Лиги наций
Вчера
19:17
Футбол

Бауыржан Исламхан может пропустить последние матчи сборной Казахстана в группе Лиги наций
Вчера
18:46
Футбол

В сборной Казахстана нашли замену Зайнутдинову после удара коленом в голову
Вчера
17:00
Футбол

Сборная Казахстана потеряла Зайнутдинова на ближайшие матчи
Вчера
15:10
Футбол

Зайнутдинов не поможет сборной Казахстана в товарищеском матче с Черногорией
8 ноября
16:32
Футбол

Литва вызвала футболистов из немецких и бельгийских клубов на матч Лиги наций с Казахстаном
7 ноября
18:55
Футбол

Сборная Албании объявила состав на матч с Казахстаном в Лиге наций
7 ноября
08:02
Футбол

Четыре футболиста казахстанских клубов вызваны в сборную Армении
6 ноября
18:23
Футбол

Игрок из академии "Атлетико" и Бахтияров вызваны в казахстанскую "молодежку" на заключительный матч отбора на Евро-2021
6 ноября
09:42
Футбол

Криштиану Роналду получил вызов в сборную Португалии на матчи Лиги наций
5 ноября
20:16
Футбол

Подтянули игроков "Астаны" и "Кайрата". Черногория назвала состав на товарищеский матч с Казахстаном
3 ноября
10:39
Футбол

Новые-старые лица. Сборная Казахстана объявила состав на матчи Лиги наций и товарищескую игру с Черногорией
3 ноября
10:29
Футбол

Билек вернул Логвиненко и Мужикова в сборную Казахстана
2 ноября
19:22
Футбол

Лидер группы Казахстана определился с составом на решающие матчи Лиги наций
2 ноября
14:12
Футбол

Вороговский рискует не сыграть за сборную Казахстана в Лиге наций?
2 ноября
11:05
Футбол

"Кайрат" заслуживает быть чемпионом". Деспотович - об уходе из "Астаны", возвращении в Казахстан и дружбе с Куатом и Зайнутдиновым
1 ноября
22:31
Футбол

"Моя мечта – переехать с семьей в Казахстан". Меркель - о карьере в "Милане" и Европе, новом вызове и отце из "Кайрата"
29 октября
23:53
Футбол

Дебютант сборной Казахстана признан лучшим игроком во втором матче подряд за рубежом
29 октября
13:34
Футбол

"Если не хочет вызывать в сборную, пусть так и скажет". Шомко - о конфликте с Билеком, Эшуорте и чемпионской гонке
29 октября
13:11
Футбол

Ляпы и неуверенность накануне чемпионства. Как ошибался Покатилов в этом сезоне в "Кайрате" и сборной
28 октября
19:56
Футбол

Футболист сборной Казахстана обыграл соперника финтом Зидана и заслужил внимание УЕФА
13 октября
08:16
Футбол

Около матча Казахстан - Албания (0:0)
11 октября
20:03
Футбол

Исламхан на трибуне, Зайнутдинов в атаке. Фото с матча Казахстан - Албания в Лиге наций
10 октября
23:44
Футбол

Предыгровая тренировка сборной Казахстана перед матчем Лиги наций с Албанией
6 октября
23:54
Футбол

Видео тренировки сборной Казахстана по футболу на УТС перед матчами Лиги наций
7 сентября
22:10
Футбол

Фото с матча Казахстан - Беларусь в Лиге наций
5 сентября
08:40
Футбол

Фото с матча Литва - Казахстан в Лиге наций
22 ноября 2019
09:23
Футбол

Видеообзор матча отбора на Евро-2020 Шотландия - Казахстан (3:1)
10 октября 2019
21:27
Футбол

Фото с матча Казахстан - Кипр
13 сентября 2019
12:37
Футбол

Около матча Россия - Казахстан - 1:0
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика