Травмы, дисквалификации и коронавирус. Кто из футболистов будет играть за сборную Казахстана?

Вот и настала пора последних международных матчей этого года. Но то, чего так ждали самые оптимистичные болельщики сборной Казахстана, уже не сходится с горькой реальностью. Сразу восемь важных игроков находятся сейчас вне игровых кондиций и не помогут в решающих встречах Лиги наций. Корреспондент Vesti.kz порассуждал о том, каков будет выбор состава у Михала Билека на предстоящие игры.
11 ноября главную команду страны ждет гостевая контрольная встреча со сборной Черногории. Вряд ли мы откроем Америку, если придем к выводу, что задачи бегать все 90 минут и выкладываться по полной там не будет. Тренерскому штабу нужно будет тщательно проверить сыгранность игроков, подобрать оптимальную схему и определить основных исполнителей, которые должны будут занять ключевую роль в матчах с Албанией (15 ноября, в гостях) и Литвой (18 ноября, дома). Учитывая, сколько в команде потерь, состав нужно будет собирать чуть ли не с нуля.
На сегодняшний день есть официальная информация о том, что не сыграют Бахтиер Зайнутдинов
, получивший черепно-мозговую травму
в матче за ЦСКА, и Бауыржан Исламхан
, который временно отстранен
из-за найденных в допинг-пробе запрещенных препаратов. Из-за травм также не помогут национальной дружине Серикжан Мужиков
, Думан Нарзилдаев
и Сергей Малый
. Хавбек Владислав Васильев
подхватил коронавирус
, а участие в матчах Темирлана Ерланова
и Асхата Тагыбергена
под большим вопросом.
Ввиду вышеперечисленных потерь в сборную были вызваны Юрий Перцух
, Аслан Дарабаев
и Тохтар Жангылышбай
.
Начнем разбор с вратарской линии. Здесь все кажется довольно предсказуемым. Стас Покатилов
- фаворит на место в стартовом составе. Понятное дело, что и у Стаса бывают серьезные ошибки, но своей игрой в этом сезоне, в целом, он отметился куда лучше, нежели Дмитрий Непогодов
. Если же говорить о вызванном в сборную Мухаммеджане Сейсене
, то молодой кипер "Тараза"
пока не окреп для таких важных поединков на взрослом уровне. Более того, в последнем матче в рамках КПЛ Сейсен в безобидной ситуации допустил досадную ошибку, которая привела к автоголу.
Вряд ли Билек будет отходить от привычных для себя схем, в приоритете также останутся 5-2-3 либо 5-3-2. В предстоящих встречах будет сложно играть в защите, ведь два важнейших игрока центра обороны не помогут команде. Если Малый не сыграет уже точно, то у Ерланова кое-какие шансы сохраняются. Но мы рассмотрим то, что будет в худшем случае. Если не сыграет и Ерланов, то в тройке центральных оборонцев нужен будет опытный надежный игрок, который сможет занять место между двумя партнерами. Такую роль до этого выполняли как раз Малый либо Ерланов. Александр Марочкин
, уже застолбивший за собой место в старте, не подходит для этой роли. При всем уважении к Марочкину, в центре обороны он играет дополняющую второстепенную роль. В данном случае логично было бы поставить в центр Юрия Логвиненко
, у которого за плечами колоссальный опыт таких матчей. Если выбирать между Нуралы Алипом
и Олжасом Керимжановым
, то выбор, скорее, падет на молодого игрока "Кайрата"
. Керимжанов же сыграл два матча в этом розыгрыше Лиги наций, в обеих встречах сборная проиграла.
Что касается латералей, то тут все более-менее прогнозируемо. Слева должен будет сыграть Гафуржан Суюмбаев
, а справа - Ян Вороговский
.
Есть сомнения касательно того, что Билек выберет схему 5-3-2. Конечно, все будет решаться по итогам встречи с черногорцами, но на первый взгляд все выглядит именно так. При схеме 5-3-2 команда играет с более оголенными флангами, но плотным центром. Но в ближайших матчах так будет играть рискованно. В гостях с Албанией этот риск выше всего, потому что после дисквалификации в состав вернулся капитан сборной - Эльсейд Хюсай
из "Наполи"
, играющий на левой бровке в обороне. Это скоростной албанец, умело подключающийся к атакам и успевающий возвращаться в оборону. Поэтому, скорее всего, логично ждать схемы 5-2-3 (трансформируется в 5-4-1). На правом фланге, вероятнее всего, сыграет Марат Быстров
, которого в "Ахмате"
используют не только как фулбека, но и как вингера. Умение Марата обороняться может быть ключевым способом в нейтрализации капитана албанцев (в принципе, тренер может и поменять местами Вороговского и Быстрова, отправив Яна на позицию вингера). На левой же бровке, с учетом нехватки игроков, скорее всего, сыграет Максим Федин
, которому Билек очень доверяет, даже несмотря на заметный спад
.
В центре поля практически точно должны будут руководить игрой Исламбек Куат
и Айбол Абикен
. Из альтернативы есть лишь Дарабаев и Перцух, но вряд ли футболисты, вызванные из резервного списка, рассматриваются как ключевые. Также есть Абзал Бейсебеков
, который может сыграть в центре поля. Но в настоящий момент трудно назвать его более предпочтительным игроком, чем Куата и тем более Абикена.
Нет особо вопросов и по форварду. С большей долей вероятности выбором чешского специалиста будет Абат Аймбетов
. Ни у одного из коллег по позиции нет такого голевого чутья и такой классной статистики, как у Абата в этом сезоне.
В игре же с Литвой вполне возможно возвращение схемы с двумя нападающими. У литовской сборной нет таких индивидуально сильных игроков, как у албанцев. Скорости игры, по логике, должны быть несколько ниже, зато ожидается больше силовой позиционной борьбы, особенно при стандартах. В этой игре Билек обоснованно может попробовать тандем форвардов, ведь не зря в заявке их сразу четверо - Аймбетов, Жангылышбай, Алексей Щеткин
и Сергей Хижниченко
.
Сейчас можно предугадывать тактические детали и оценивать вариативность имеющегося состава еще и еще, но легче будет делать выводы уже по итогам завтрашней игры с черногорцами. В любом случае, решать и заниматься выбором состава только тренерскому штабу, и это решение может быть очень неожиданным для всех болельщиков.
Напомним, что матч между сборными Черногории и Казахстана состоится завтра, 11 ноября. Начало - в 23:00 по времени Нур-Султана.
Фото:
КФФ
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