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Футбол

Владимир Покатилов

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Трансферы спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Команды
Акжайык зщ 5
Место рождения
Уральск
Дата рождения
8 декабря 1992 (28 лет)
Пол
мужской
Рост, см
192
Вес, кг
86
Турнир Команда Игры Гол + Пас penaltyy
Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига Акжайык

12

1+1

1

1080 3 (7)
Переходные матчи в Премьер-Лигу Казахстана 2019 Акжайык

2

180
Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига Акжайык

22

3+0

3

1880 3 (14)
Кубок Казахстана по футболу 2019 Акжайык

2

180 3 (3)
Кубок Казахстана по футболу 2018 Акжайык

1

90
Премьер-Лига Казахстана 2018 Акжайык

13

223 12 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2017 Жетысу

1

90 1 (3)
Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига Жетысу

1

72 1 (10)
Первенство Казахстана по футболу 2016. 1 лига Махтаарал

23

1

1935 5 (6)
Кубок Казахстана по футболу 2016 Махтаарал

2

180 2 (3)
Первенство Казахстана по футболу 2015. 1 лига Шахтер-Булат

18

1473 3 (13)
Кубок Казахстана по футболу 2015 Шахтер-Булат

2

180
Кубок Казахстана по футболу 2014 Тобол

Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2014 Тобол-М

12

3

2

1080 7 (12)
Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига Акжайык

6

133 5 (15)
Чемпионат Казахстана 2014. Премьер-Лига Тобол

1 (6)
Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2013 Акжайык-М

6

320 1 (6)
Кубок Казахстана по футболу 2013 Акжайык

3

1

159
Чемпионат Казахстана 2013. Премьер-Лига Акжайык

12

1

631 6 (6)
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013 Акжайык-М

9

1

518 12 (12)
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2012 Акжайык-М

20

1+0

4

1697 12 (14)
Кубок Казахстана по футболу 2012 Акжайык

1

90
Чемпионат Казахстана по футболу среди клубов премьер-лиги 2012 Акжайык

8 (14)
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