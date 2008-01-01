Владимир Покатилов

|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|penaltyy
|Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига
|Акжайык
|
12
|
1+1
|
|
1
|
|1080
|3 (7)
|Переходные матчи в Премьер-Лигу Казахстана 2019
|Акжайык
|
2
|
|
|
|
|180
|Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига
|Акжайык
|
22
|
3+0
|
|
3
|
|1880
|3 (14)
|Кубок Казахстана по футболу 2019
|Акжайык
|
2
|
|
|
|
|180
|3 (3)
|Кубок Казахстана по футболу 2018
|Акжайык
|
1
|
|
|
|
|90
|Премьер-Лига Казахстана 2018
|Акжайык
|
13
|
|
|
|
|223
|12 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2017
|Жетысу
|
1
|
|
|
|
|90
|1 (3)
|Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
|Жетысу
|
1
|
|
|
|
|72
|1 (10)
|Первенство Казахстана по футболу 2016. 1 лига
|Махтаарал
|
23
|
|
|
1
|
|1935
|5 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2016
|Махтаарал
|
2
|
|
|
|
|180
|2 (3)
|Первенство Казахстана по футболу 2015. 1 лига
|Шахтер-Булат
|
18
|
|
|
|
|1473
|3 (13)
|Кубок Казахстана по футболу 2015
|Шахтер-Булат
|
2
|
|
|
|
|180
|Кубок Казахстана по футболу 2014
|Тобол
|
|
|
|
|
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2014
|Тобол-М
|
12
|
|
|
3
|
2
|1080
|7 (12)
|Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига
|Акжайык
|
6
|
|
|
|
|133
|5 (15)
|Чемпионат Казахстана 2014. Премьер-Лига
|Тобол
|
|
|
|
|
|1 (6)
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2013
|Акжайык-М
|
6
|
|
|
|
|320
|1 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2013
|Акжайык
|
3
|
|
|
|
1
|159
|Чемпионат Казахстана 2013. Премьер-Лига
|Акжайык
|
12
|
|
|
|
1
|631
|6 (6)
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013
|Акжайык-М
|
9
|
|
|
|
1
|518
|12 (12)
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2012
|Акжайык-М
|
20
|
1+0
|
|
4
|
|1697
|12 (14)
|Кубок Казахстана по футболу 2012
|Акжайык
|
1
|
|
|
|
|90
|Чемпионат Казахстана по футболу среди клубов премьер-лиги 2012
|Акжайык
|
|
|
|
|
|8 (14)