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Смазал пенальти, проваливает сезон, но вызывается в сборную . У Федина игровой кризис или он переоценен?

У него ни одного забитого мяча в КПЛ-2020.

Смазал пенальти, проваливает сезон, но вызывается в сборную . У Федина игровой кризис или он переоценен?
Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Максим Федин сверкал два сезона в "Тоболе", стал стабильным игроком основной обоймы сборной Казахстана, но нынешний сезон в "Кайсаре" для него выходит далеко не самым удачным. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как резко снизились показатели футболиста и является ли это закономерностью.

Федин по-прежнему один из самых котируемых вингеров в чемпионате Казахстана, однако его эффективность в этом сезоне является минимальной. Он мог завершить неудачную безголевую серию в недавнем матче с "Жетысу", но все случилось ровно наоборот - игрок смазал пенальти в ключевой момент и в итоге "Кайсар" потерял важнейшие очки.




До нынешнего года Максим выдал два относительно неплохих сезона в "Тоболе", в частности, в 2018 году у него было семь результативных действий, в 2019 году еще больше - пять голов и четыре ассиста. В КПЛ-2020 у казахстанца - один ассист в десяти играх.

Еще недавнего времени казалось, что карьера Федина развивается, пусть и не так стремительно, как его забеги по флангу. Но неожиданно игрок оказался не нужен "Тоболу" с приходом Григория Бабаяна. Последовала аренда в менее амбициозный "Кайсар" и это, в какой-то степени, тоже показатель - игрок сборной Казахстана, 24 года, с неплохой статистикой не заинтересовал клубы из большого пула и поехал в Кызылорду. 



Стилистически Федин подходил "Кайсару" - вингер для контратакующей игры, которому необходимо пространство. Но на деле все вышло иначе, команда Стойчо Младенова в этом году не имеет большой остроты на флангах, многое стало зависеть от работы центральных полузащитников и форварда Элгуджи Лобжанидзе. И это стало проблемой не только для Федина, но и для всех фланговых атакующих игроков "Кайсара". Элвин Фортес, Александр Колев, Режиналдо и Максим Федин на четверых имеют всего три гола, причем Колев и Федин пока не забили ни одного, а Фортес впервые отличился лишь в упомянутой встрече с "Жетысу". Не исключено, что именно поэтому игровой кризис Федина зависит не только от его собственной формы, но и от общекомандный игры "Кайсара". 

Тем не менее, несмотря на плохую статистику, Федину дают шанс в сборной Казахстана. Михал Билек продолжает с невероятным упорством верить в игрока, но с точки зрения результативных действий от него и в сборной нет никакой отдачи. При чешском тренере игрок "Кайсара" провел 11 матчей в сборной, забил только Сан-Марино. Очевидно, что Максим достаточно дисциплинированный игрок, может дать объем, может зацепиться и убежать, за это его ценят, но конкретики в атаке от него с каждым разом все меньше и меньше, и абстрагироваться от того, что это прежде всего атакующий футболист невозможно.  



Да, это может быть лишь неудачная серия, которая случается с каждым футболистом, но также есть вероятность, что изначально игрок показал даже больше его реального потенциала, а теперь наступила суровая реальность. В этой связи любопытно, как развернется карьера Федина в ближайшие два-три года и останется ли он востребованным в сборной Казахстана. 

Фото: ПФЛК© (1), КФФ© (2)

 

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Метки:
Кайсар ФК Тобол ФК КПЛ-2020 Билек Михал Сборная РК по футболу

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