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Исламхан провалил допинг-тест после матча азиатской Лиги чемпионов. Ему грозит дисквалификация

Шокирующая новость.

Исламхан провалил допинг-тест после матча азиатской Лиги чемпионов. Ему грозит дисквалификация
Фото: ФК "Аль-Айн"©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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По информации Vesti.kz, у капитана сборной Казахстана Бауыржана Исламхана обнаружили запрещенный препарат в рамках сдачи допинг-пробы после матча Азиатской Лиги чемпионов против "Аль-Садда". Азиатская конфедерация футбола уже известила игрока и его клуб "Аль-Айн" о результате допинг-теста, игроку может грозить дисквалификация. 

Матч "Аль-Садд" - "Аль-Айн"  состоялся 18 сентября в рамках группового этапа Азиатской лиги чемпионов-2019/20. Исламхан сыграл в той встрече 68 минут. Его команда находилась в Катаре с 10 сентября в закрытом режиме, то есть с высокой вероятностью запрещенный препарат оказался в организме казахстанского полузащитника именно, когда он был в расположении клуба. Позиция клуба "Аль-Айн" по данному вопросу пока неизвестна. 


Ранее в карьере Исламхан не раз сдавал допинг-тесты в рамках европейских соревнований под эгидой УЕФА, которые не выявляли запрещенных препаратов в его организме. 

В ближайший период казахстанский футболист, вероятно, будет временно отстранен от матчей на профессиональном уровне. 

 

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Метки:
Исламхан Бауыржан Аль-Айн ФК Сборная РК по футболу

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