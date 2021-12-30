Автор: Димаш Тулегенов

Известный боец из Таджикистана Чоршанбе Чоршанбиев (6-3-1), в большей степени проявивший себя в так называемом поп-ММА, был депортирован из России. В этой стране Чоршанбе сделал себе имя и славу, а также заработал многотысячную аудиторию. Теперь непонятно, где продолжит свою деятельность медийная личность, но есть предпосылки, что Чоршанбиев может оказаться в Казахстане. Подробнее об этом - в материале корреспондента Vesti.kz.

В мире смешанных единоборств памирский боец сделал не так уж и много. На его счету десять проведенных поединков, в которых он одержал шесть побед. В последнем бою, который прошел еще в 2020-м, Чоршанбиев дебютировал в известном промоушене AMC Fight Nights с победы.

Послужной список и уровень организаций, в которых выступал файтер, достаточно посредственный. Есть куда более выдающиеся спортсмены, и их немало. Но вот говорят о них в сотни раз меньше, чем о Чоршанбе. Этот парень сделал себе имя в поп-ММА, где специфика и аудитория иные.

В поп-ММА Чоршанбиев стал одним из самых скандальных и обсуждаемых бойцов. Он откровенно беспредельничал на пресс-конференциях, ввязывался в различные словесные перепалки с соперниками и потенциальными противниками, а также получал много респекта от юных ценителей поп-ММА, которые своими подписками и комментариями делали живее его соцсети.

Чего стоит одно противостояние с Мохаммадом Хейбати (3-0), более известным как "Персидский дагестанец". С ним Чоршанбиев так и не встретился в клетке, зато бойцы много раз сталкивались лицом к лицу, и несколько раз у них случались стычки с пощечинами и попытками устроить драку. Это было даже в клетке Fight Nights после боя Чоршанбе.

Спортсмены должны были подраться в конце 2020-го, но тогда Чоршанбиев выбыл из строя, а на замену ему вышел казахстанец Муратбек Касымбай (10-4). Тогда и началась эта история с казахстанским файтером, который возмущался результатами поединка и требовал реванша, и даже ездил в Москву в поисках Хейбати.

Относительно недавно у Чоршанбе возникли серьезные проблемы с законом в Российской Федерации. В начале декабря он был задержан полицией после того, как опубликовал в социальных сетях видео, где он нарушает правила ПДД и подвергает окружающих опасности, двигаясь на высокой скорости по тоннелю.

Оказалось, что у бойца не было ни водительских прав российского образца, ни страховки. Более того, автомобиль "Тойота Камри" был зарегистрирован на другого человека, а на эту машину было выписано уже более сотни неоплаченных штрафов. За все это спортсмену назначили штраф в десять тысяч рублей, а также приняли решение о депортации Чоршанбиева из страны.

Чоршанбе предпринял попытку оспорить это решение, подав апелляцию. Но буквально вчера спортсмену отказали в ней, и он по-прежнему ждет своего выдворения в Центре временного содержания иностранных граждан в столице России.

Интересно, что еще некоторое время назад Чоршанбе заявлял, что не любит Москву и Россию в целом. Он критиковал жителей страны и открыто говорил, что его мечта - уехать в США и уже там выступать в UFC. Но интересно, что думает сейчас боец, когда его собираются депортировать из столь нелюбимой, по его словам, страны?

В любом случае именно в России Чоршанбиев стал знаменитым. И если даже не большая часть, то как минимум половина его аудитории проживает в России, дрался он в России и зарабатывал себе на хлеб тоже в России. Возможно, что сейчас боец еще не понимает всей серьезности происходящего, но он реально рискует остаться без дохода в ближайшее время.

Но выход всегда есть, и один из них - это работа в Казахстане. На днях у президента лиги Naiza FC Нурбека Карабалы спросили про возможное подписание Чоршанбиева, на что промоутер ответил следующее: "Мы разговаривали с братом Чоршанбе. У них сейчас проблемы с въездом в Россию. Но они не смогли дать конкретный ответ по взаимоотношению с лигой [NFC]".

Активно "газует" на Чоршанбиева и топовый боец Naiza FC в легком весе Фаниль Рафиков (20-5). Экс-чемпион заявил, что если Чоршанбе подпишет контракт с лигой, то "его башка слетит с плеч" после первого же боя. Рафиков также затронул острую тему того, что профессиональные бойцы получают незаслуженно мало внимания, по сравнению с представителями поп-ММА, "которые могут три дня лежать на диване, потренироваться, а потом выйти на бой".

Перед 36-м турниром Naiza FC была проведена пресс-конференция. В тот момент журналисты задали вопрос Карабале о подписании Чоршанбе, и после ответа промоутера всех перебил Фаниль, заявивший, что "любой боец Naiza FC оторвет голову Чоршанбиеву".

После своей победы Рафиков в очередной раз обратился к Чоршанбе: "Теперь мы ждем Чоршанбе в Казахстане. Отзовись, для тебя есть работенка, для меня - легкие деньги!" - заявил боец.

Подпишет ли контракт с Naiza FC Чоршанбе и будет ли вообще его связывать что-то с Казахстаном - покажет лишь время. Понятно лишь то, что сейчас наступают нелегкие времена для Чоршанбиева, и вряд ли он был готов к столь суровому наказанию за свои проступки.

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Фото: AMC Fight Nights (1,3), "Новая Газета" (2)©️