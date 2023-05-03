Мечты фанатов: топ-5 ожидаемых поединков казахстанских бойцов ММА

Казахстанские болельщики ММА всегда с большим нетерпением ждут боев своих соотечественников на мировой арене. Бойцы из Казахстана получают много поддержки как с трибун, так и в соцсетях, поэтому все бои для фанатов имеют важное значение. Но есть такие противостояния, которых ожидают не только постоянные зрители, но и те, кто даже отдален от смешанных единоборств. Корреспондент Vesti.kz назвал пять самых интригующих противостояний с участием казахстанских файтеров.

Казбек Сагын (4-0) - Багдат Жубаныш (2-0)

Как не отметить потенциальное противостояние двух лучших казахстанских бойцов в суперлегком весе до 52 килограммов? Оба выступают в лиге NAIZA, и оба уже долгое время готовы ко встрече друг с другом. Был даже трешток.

В 2019-м они встретились на чемпионате мира по ММА, и тогда победу раздельным решением одержал Жубаныш. Он является единственным трехкратным чемпионом мира по ММА. Но среди профессионалов Сагын еще никому не уступал.

На счету Казбека четыре победы в четырех поединках, и он является чемпионом NAIZA. У Жубаныша пока две победы в активе, но вполне вероятно, что вскоре два файтера могут сойтись в октагоне, чтобы оспорить звание чемпиона.

Асу Алмабаев (17-2) - Тагир Уланбеков (14-2)

29-летний казахстанец только недавно подписал контракт с UFC, но среди фанатов разговоров о реванше с россиянином Уланбековым уже немало. Единственное досрочное поражение Алмабаеву нанес именно файтер из Дагестана, а произошло это шесть лет назад на турнире Fight Nights Global.

Теперь Асу является бойцом UFC, впрочем, как и Тагир, который занимает 14-е место в рейтинге наилегчайшего веса UFC. Возможно, что рано или поздно пути Алмабаева и Уланбекова вновь пересекутся, но теперь уже на уровне UFC.

Дамир Исмагулов (24-2) - Арман Царукян (19-3)

Еще один реванш, которого так хотят казахстанские болельщики, - это встреча топовых легковесов Исмагулова и Царукяна. В декабре прошлого года российский файтер армянского происхождения одержал победу единогласным решением судей.

После боя 32-летний Исмагулов рассказывал, что испытывал проблемы со здоровьем и даже близко не показал своего максимума. Однако 26-летний Царукян, который и до боя находился выше Дамира в рейтинге, сказал, что проводить реванш не намерен, так как оппонент ему не интересен.

Недавно у Армана планировался поединок с бразильцем Ренато Мойкано, но он был отменен из-за неготовности второго. Исмагулов моментально отреагировал, выразив готовность выйти на замену, но Царукян проигнорировал это желание экс-соперника и в итоге остался без поединка.

Любопытно, что у бойцов один менеджер - Саят Абдрахманов, и сам он не сторонник проведения поединком между своими клиентами. Кроме того, Исмагулов заявил, что если будет находиться в оптимальной форме, то способен разобраться и с Царукяном, и с Мойкано за один вечер.

Даурен Ермеков (16-5) - Фаридун Одилов (16-2-2)

35-летний казахстанец и 30-летний представитель Таджикистана, выступающие в среднем весе, никогда не дрались друг с другом. В декабре они должны были встретиться на турнире Eagle FC, чтобы оспорить титул: Одилов был чемпионом, а Ермеков - обладателем временного пояса. Но в итоге Фаридун, сославшись на проблемы со здоровьем, не вышел на бой, вследствие чего лига вручила титул казахстанцу без боя, а контракт с Одиловым был разорван. После случившегося Ермеков с грозным обращением обвинил Одилова в неуважении к фанатам, лиге и себе.

Спустя несколько месяцев таджикский файтер оказался в промоушене АСА. Дебютировав там с победы, он в интервью обратился к Ермекову, заявив, что хочет наказать казахстанца. Даурен парировал, пригрозив, что теперь Одилову придется отвечать за свои слова. В начале прошлого месяца Фаридун намекнул на страх в действиях Ермекова, потребовав у того подписать контракт с АСА.

Однако на прошлой неделе стало известно, что опытный казахстанский файтер подписал новый контракт с лигой Ural FC. Поэтому проведение поединка между ним и Одиловым на данный момент маловероятно, так как спортсмены находятся в разных промоушенах.

Шавкат Рахмонов (17-0) - Хамзат Чимаев (12-0)

Самым интересным для всех казахстанцев (и не только) стало бы противостояние между топовыми непобежденными полусредневесами UFC Рахмоновым и Чимаевым. Шведский боец чеченского происхождения занимает третье место в рейтинге дивизиона, а казахстанец замыкает топ-6.

Эксперты уже твердят, что вывеска "Рахмонов VS Чимаев" стала бы одной из самых громких в мире ММА. Кроме того, между бойцами происходит так называемый заочный трешток. Спортсмены не обращаются друг к другу напрямую, но было уже немало нервных моментов.

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Это тот бой, за которым следили бы не только в Казахстане, Швеции или России, но и во всем мире. Фан-база обоих выросла в десятки раз за последние пару лет, и сейчас оба в числе главных проспектов UFC.

Фото: Fight Nights Global, UFC, Eagle FC, Fightnews.info©️

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