Казахстанский чемпион из Лиги Хабиба пообещал завоевать титул российского промоушена

Казахстанский боец MMA Даурен Ермеков подписал новый контракт с лигой Ural FC. Предполагается, что на ближайшем турнире организации он выступит в категории среднего веса, сообщает корреспондент Vesti.kz. Он пообещал привезти титул в Казахстан.

"Ural FC предложили мне контракт на хороших условиях. Да, у меня были и другие предложения. Но я уже провел один бой в этой лиге, и мне очень понравилось отношение со стороны руководства и сотрудников организации. С ними действительно приятно работать. Поэтому будем вместе писать историю нового промоушена. Я со своей стороны сделаю все, чтобы первый чемпионский пояс Ural FC отправился в Казахстан", - сказал Ермеков.

В марте текущего года 35-летний Ермеков провел дебютный поединок в лиге Ural FC на турнире в Самаре, где одолел Гамзата Хирамагомедова удушающим приемом, одержав тем самым победу в реванше.

За свою карьеру в смешанных единоборствах Даурен смог одержать 17 побед и потерпел пять поражений. Он также становился чемпионом лиги Naiza и лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC и дважды занимал второе место на чемпионатах мира по любительским смешанным боевым искусствам.

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