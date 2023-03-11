"Придется ответить". Казахстанский чемпион из лиги Хабиба сделал заявление после дерзкого вызова

Действующий чемпион промоушена Eagle FC в среднем весе казахстанец Даурен Ермеков высказался о вызове со стороны таджикского файтера Фаридуна Одилова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их бой должен был стать главным событием турнира Eagle FC 51 в декабре 2022 года в лиге Хабиба Нурмагомедова. Противостояние было отменено из-за отказа таджикского файтера. Это позволило Ермекову стать чемпионом без боя.

Одилов, выступающий теперь в лиге ACA после поединка на 153-м ивенте организации в Москве над бразильцем Натилисио Фильо вызвал вызвал Ермекова на бой.

"Я краем уха услышал, что вы хотите подписать Ермекова. Асланбек, брат, я здесь. Я готов встретить его в этом октагоне! Мне этот человек не нравится! Я хочу его наказать! Хочу закрыть его рот, чтобы научить его манерам! Дайте мне! Я на связи!", - заявил Одилов.

Казахстанец ответил:

"Если меня подпишут в АСА, я буду рад, если он наконец-то выйдет со мной на бой. С Асланбеком Бадаевым был разговор до всей этой ситуации. Проблема в том, что я действующий боец Eagle FC, мне нужно с ними поговорить, если у них нет никаких планов, то чтобы они отпустили. Я сам по себе не конфликтный человек, но в данной ситуации все зашло далеко, где бы мы не встретились ему придется ответить за свои слова. Он сильно меня задел. Может быть, он был на эмоциях. Если бой все-таки состоится, это будет большое зрелище для фанатов ММА", - заявил он в интервью на Youtube-канале Руслана Гумилева.

В настоящий момент казахстанец, как и все остальные бойцы лиги, ожидает решения Eagle FC – закроется промоушен после ухода Хабиба Нурмагомедова или продолжит работу.

Отметим, что 25 марта Ермеков выступит на турнире лиги Ural FC. Ивент пройдет в Самаре. Оппонентом Даурена будет Гамзат Хирамагомедов.

Предстоящий бой станет третьим между ними. Первый раз соперники сошлись на чемпионате мира по любителям. Тогда победу одержал Хирамагомедов. Затем казахстанец в июле 2022 года взял реванш, выиграв в бою за титул Eagle FC. Это был его последний на данный момент бой.

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