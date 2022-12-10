Казахстанец официально стал чемпионом лиги Хабиба Нурмагомедова

Казахстанский боец смешанных единоборств Даурен Ермеков стал чемпионом лиги Eagle FC в среднем весе, передает корреспондент Vesti.kz.

Это произошло после того, как за час до начала турнира был отменен его титульный поединок против бывшего чемпиона таджикистанца Фаридуна Одилова.

Причиной этому стал отказ соперника казахстанца по состоянию здоровья. Таким образом, организация, принадлежащая известному бойцу Хабибу Нурмагомедову, назвала Ермекова новым чемпионом.

Как оказалось, ранее он не смог уложиться в вес на церемонии взвешивания. В данный момент турнир Eagle FC 51 проходит в Атырау.

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