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Новости спорта MMA UFC

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Кто волк, а кто чурбан? Как Чимаев пытался оскорбить Рахмонова за последний год

Кто волк, а кто чурбан? Как Чимаев пытался оскорбить Рахмонова за последний год
©UFC

Взаимоотношения двух топовых и непобежденных полусредневесов UFC - казахстанца Шавката Рахмонова (17-0) и шведского файтера чеченского происхождения Хамзата Чимаева (12-0) - интересны практически всем фанатам смешанных единоборств. Бойцы никогда не общались лично, да и не обращались друг к другу напрямую посредством соцсетей или СМИ, но неоднократно отвечали на вопросы журналистов, а также пытались "уколоть" друг друга, не называя имен. 

Со стороны Чимаева уже несколько раз наблюдались оскорбительные высказывания по отношению к Рахмонову. Каких-то серьезных унижений в словах Борза не было, но каждый из этих выпадов был неприятным и вызывал горячие обсуждения между фанатами в соцсетях. Корреспондент Vesti.kz вспомнил, кем Хамзат обзывал Номада за последний год.

ПЕРВАЯ АТАКА - ЧУРБАН

Впервые Чимаев жестко высказался о Шавкате год назад, когда казахстанец заявил, что Борз его не удивляет и что в случае их встречи в октагоне "это может быть совсем другая картина". Когда слова казахстанца начали цитировать различные Instagram-аккаунты, Чимаев не смог промолчать, прокомментировав одну из записей словами: "Кто это еще за чурбан?".

Вообще, чурбан - это обрубок бревна, его малая часть. Но есть и другое значение, которое подразумевает то, что человек, названный кем-либо чурбаном, является, по его мнению, глупым. Однако нередко со стороны некультурных людей можно услышать слово "чурбан", которое произносится из-за пренебрежительного отношения к выходцам из средней Азии или Кавказа. 

Ввиду того, что Чимаев сам является выходцем из Кавказа, вероятно, он имел в виду второй смысл слова, посчитав, что Рахмонов глуп. Но совсем скоро топовый файтер удалил этот комментарий.

СРАВНИЛ С ШАКАЛОМ

В начале этого месяца Рахмонову сделали подарок на родине - трон из волчьей шкуры. Он сразу же поделился новостью со своими подписчиками, сопроводив фото подписью: "Некоторые говорят, что они волки... Волки под нами!". Большинство фолловеров сразу увидели в этом тайное обращение к Чимаеву.

Хамзат не стал долго молчать. Он, восприняв пост как укол в свой адрес, выложил собственную фотографию с подписью: "Называться волком - это честь, чем быть шакалом по жизни".

На встрече с фанатами Рахмонов прокомментировал такой ответ Хамзата, заявив, что тот должен сказать себе эти слова в зеркало.

Вероятно, здесь и была точечная провокация со стороны казахстанца, но многим фанатам такое понравилось, ведь файтерам действительно полезно раскручивать потенциальный поединок. 

Почему Шавкат Рахмонов начал "газовать" на Хамзата Чимаева?

Шакалы - это животные-хищники. Порой некоторых людей сравнивают с шакалами, подразумевая, что эти звери могут быть хитрыми и подлыми, а также нападать на других с явным численным превосходством. Но если Чимаев и подразумевал слово "шакал" в этом значении, то не совсем понятно, как оно относится к Рахмонову. Казахстанский боец всегда обращался к соперникам сам и побеждал их в клетке самостоятельно.

НАЗВАЛ КОШКОЙ

Абсолютно новый уровень был достигнут уже на этой неделе, когда под одним из своих постов в Instagram Чимаев ответил подписчику из Казахстана. Тот задал вопрос бойцу: "Боится ли он драться с Рахмоновым?", а на это шведский файтер ответил, что "Волки не боятся кошек":

Слово "кошка" само по себе не может являться оскорблением. Однако, назвав себя волком, а Шавката кошкой, Хамзат возвысил себя над казахстанцем. Этот выпад Номад либо не заметил, либо оставил без внимания.

Напомним, что у обоих бойцов нет назначенных поединков. Чимаев находится на третьей строчке в рейтинге полусреднего дивизиона, а Рахмонов замыкает топ-6. В UFC на счету Борза шесть побед, пять из которых стали досрочными. Что касается Номада, то он финишировал всех пятерых своих оппонентов в лучшей лиге мира.

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Метки:
MMA UFC Рахмонов Шавкат Казахстан Чимаев Хамзат Швеция Чечня

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