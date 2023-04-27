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"Казах, не забывай". Хамзат Чимаев ответил, боится ли он Шавката Рахмонова

"Казах, не забывай". Хамзат Чимаев ответил, боится ли он Шавката Рахмонова
©©twitter.com/mma_lockerroom

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев ответил на вопрос о страхе перед казахстанцем Шавкатом Рахмоновым, передают Vesti.kz.

Вопрос задал один из пользователей Instagram под последней публикацией бойца.

"Чимаев, братишка, ты конкретно скажи, пожалуйста. Боишься с казахским тигром Шавкатом Рахмоновым подраться?" - спросил подписчик.

"Волки кошек не боятся. Казах, не забывай!", - ответил Чимаев.

Хамзат Чимаев обратился к казахстанцам после перепалки с Шавкатом Рахмоновым

Напомним, Шавкат в своем Instagram-аккаунте опубликовал пост со следующими словами: "Некоторые говорят, что они волки... Волки под нами!" Эту подпись Номад впоследствии удалил, оставив фото без словесного сопровождения.

Комментируя фотографию Рахмонова на кресле с чучелами волков, Хамзат заявил, что "называться волком - это честь, чем быть шакалом по жизни". Как известно, Чимаева называют Борз, что с чеченского переводится как "волк".

С тех пор фанаты еще больше желают увидеть бой между Рахмоновым и Чимаевым.

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Метки:
Казахстан UFC Рахмонов Шавкат Чимаев Хамзат

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