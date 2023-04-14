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У топ-бойца UFC слетел соперник. Казахстанец вызвался выйти на замену

У топ-бойца UFC слетел соперник. Казахстанец вызвался выйти на замену
©mma.express/fight.ru

Бразильский легковес Ренато Мойкано не сможет выйти в октагон против россиянина армянского происхождения Армана Царукяна на турнире UFC Fight Night 223, который запланирован на 30 апреля в Лас-Вегасе, передают Vesti.kz.

Все дело в травме, полученной Мойкано. В настоящий момент в UFC ищут ему замену. Бой Мойкано - Царукян должен был стать главным событием ивента.

Между тем казахстанский файтер UFC Дамир Исмагулов готов выйти на замену.

"Саят, если нужна замена, ты знаешь, где меня искать! 5 раундов, главный бой вечера! Поехали!" - написал Дамир в соцсетях.

Напомним, что у Царукяна и Исмагулова один менеджер - Саят Абдрахманов.

Арман и Дамир бились между собой в декабре прошлого года, тогда победу единогласным решением судей одержал российский боец.

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Метки:
Исмагулов Дамир UFC Абдрахманов Саят

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