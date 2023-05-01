Назван соперник Рахмонова на лучший бой года в UFC

Эксперт в области ММА и автор статей для ESPN, Bleacher Report и CBS Sports Чарли Куинн, выразил желание увидеть бой между казахстанским полусредневесом UFC Шавкатом Рахмоновым и проживающим в Швеции бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он ответил на твиттер-пост от аккаунта MMA Gone Wild, задав вопрос: "Какие из лучших боев можно организовать в UFC прямо сейчас?"

"Хамзат Чимаев против Шавката Рахмонова был бы одним из самых клевых поединков этого года", - написал Чарли.

Напомним, что Шавкат провел свой последний бой в начале марта в Лас-Вегасе, где победил американца Джеффа Нила удушающим приемом. Что касается Хамзата, то его последний бой состоялся 10 сентября, когда он одержал победу над Кевином Холландом из США при помощи душащего приема.

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