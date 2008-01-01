Итоги года в ММА: дебюты в UFC, чемпионские бои и повышенный интерес к казахстанцам во всем мире

Уходящий год получился успешным для всего казахстанского ММА. Три бойца дебютировали в лучшей лиге мира UFC
, дважды представители Казахстана бились за пояс чемпиона в российском промоушене AMC Fight Nights
, да и вообще количество файтеров, доказывающих свой уровень на международной арене - стало больше. Корреспондент Vesti.kz
- об успехах и положении дел в казахстанских смешанных единоборствах по итогам 2020 года.
Начнем подводить итоги года с промоушена UFC. Два стартовых боя в лиге уже успела провести Мария Агапова
(9-2). На ее счету яркая победа с бонусом за лучшее выступление вечера и досадное поражение спустя два месяца после дебюта. В июле также дебютировал в лиге Жалгас Жумагулов
(13-4), но его старт завершился весьма спорным решением судей, которое оказалось не в пользу 32-летнего актюбинца. В октябре порадовал болельщиков полусредневес Шавкат Рахмонов
(13-0), громко заявив о себе на турнире UFC 254
. Не сумел дебютировать на этом же ивенте Сергей Морозов
(16-4), чей бой сорвался из-за болезни соперника. Итого: три дебютанта провели четыре боя, а еще один файтер выйдет в октагон UFC в январе - Морозов встретится все с тем же Умаром Нурмагомедовым
, поединок с которым сорвался в октябре. На том же турнире свой второй бой в известном чемпионате проведет Жумагулов.
Не забываем и об Армане Оспанове
(11-3), который находится, как говорится, на подходе. Еще в прошлом месяце неоднократно сообщалось, что Оспанов ждет получения разрешения на работу в США. Также была информация
, что дебют казахстанца в UFC состоится в январе-феврале следующего года. В настоящее время Арман находится в Штатах и продолжает упорно тренироваться, а среди его партнеров по занятиям можно было заметить известных бойцов Фрэнсиса Нганну
(15-3), Муслима Салихова
(17-2), Дэна Иге
(14-3) и многих других звезд UFC. Свой последний бой Арман провел в марте на алматинском турнире АСА 105
, нокаутировав небезызвестного Расула Мирзаева
(18-3).
В российском промоушене Absolute Championship Akhmat (ACA)
проявил себя легковес Артем Резников
(22-6). Весной он задушил Хамзата Аушева
(13-5), а в сентябре решением выиграл у звезды промоушена Юсуфа Раисова
(17-2). Сейчас Резников является лидером в рейтинге претендентов легкого веса. Действующим чемпионом организации в этой весовой категории является Абдул-Азиз Абдулвахабов
(18-2). Вероятнее всего, бой за чемпионский пояс - всего лишь вопрос времени.
В топ-4 лучших бойцов полутяжелого веса АСА сразу два казахстанца - Асылжан Бакытжанулы
(11-2) и Евгений Егембердиев
(12-3). На счету Бакытжанулы в этом году два боя. В марте он побил испанца Даниэля Толедо
(12-8), но в сентябре проиграл нокаутом россиянину Алексею Буторину
(16-4). Отметим, что Асылжан идет в рейтинге претендентов на третьем месте, а Буторин - на втором. Егембердиев же успел провести за этот год аж три боя, что очень неплохо для 35-летнего уроженца Тараза. Два из них он выиграл, включая последний поединок на АСА 115
, где Егембердиевым был нокаутирован
экс-боец UFC. В настоящий момент Евгений находится на четвертой строчке в рейтинге полутяжеловесов организации.
Бывший чемпион AMC Fight Nights (AMC FN) в полусреднем весе Георгий Кичигин
(24-6) успешно дебютировал в лиге АСА. В сентябрьском поединке 31-летний боец победил судейским решением другого дебютанта лиги - Мамуржона Хамдамова
(10-2) из Таджикистана. Теперь многие болельщики находятся в ожидании второго боя между Кичигиным и россиянином Гаджимурадом Хирамагомедовым
(9-4), которого представитель Казахстана уже побеждал в титульном бою AMC FN три с половиной года назад. Тогда команда российского бойца была не согласна с решением, а все это дошло до скандала - Хирамагомедов со своим братом избил вице-президента Союза ММА России
, а случилось все это сразу же после поединка в одном из отелей Нур-Султана. Сейчас Хирамагомедов находится в топе бойцов полусреднего веса АСА.
В сентябре сразу два представителя Казахстана бились за чемпионские пояса AMC FN. Средневес Даурен Ермеков
(14-5), являющийся чемпионом лиги Eagle FC
(бывший GFC
), подходил к поединку на серии из пяти побед, но все равно не смог справиться с натиском действующего короля дивизиона - Владимира Минеева
(14-1-1). На том же турнире за пояс бился полулегковес Муратбек Касымбай
(10-3). Судейским решением боец из Нур-Султана проиграл чемпиону Мухаммеду Эминову
(13-1). Теперь Касымбай готовится к другому громкому поединку - против скандально
известного в России "Персидского дагестанца"
.
Неплохо показал себя и полулегковес Нурсултан Касымханов
(11-3), выступающий в АСА. В марте он победил своего соперника нокаутом уже в первом раунде, но в декабре был остановлен мощным чеченским бойцом Алиханом Сулеймановым
(12-2). В сентябре в клетку вернулся Куат "Найман" Хамитов
(19-7-1). Казахстанец, который не бился полтора года, в первом же раунде на турнире AMC FN 98
задушил россиянина Ахмадхана Бокова
(5-5).
Полулегковес Сабит Жусупов
(10-3-1) блеснул на сентябрьском совместном турнире AMC FN и Eagle FC (на тот момент еще FNG и GFC), победив техническим нокаутом в третьем раунде. На двух турнирах Eagle FC, после покупки лиги Хабибом Нурмагомедовым
(29-0), выступило уже восемь казахстанцев, шестеро из которых добыли свои победы. Полулегковес Али Кабдулла
(6-0) заявил о намерении стать чемпионом организации, улучшил свой идеальный профессиональный рекорд и Дияр Нургожай
(5-0). Также своих побед добились Санжар Адилов
(6-1-1), Жасулан Акимжан
(5-2), Азамат Маркабаев
(7-3) и Аслан Ораз
(3-1). Маркабаев, кстати, отметил, что после дебюта Жумагулова и Рахмонова в UFC - интерес многих промоушенов к другим казахстанцам значительно возрос
.
Все больше набирают популярность турниры, проводимые на территории Казахстана. Это касается не только крупных зарубежных промоушенов, но и собственных. В марте в Алматы прошел турнир АСА, а в июне планировался первый в истории UFC-ивент в Казахстане. Турнир в Нур-Султане должен был возглавить бой между россиянином Петром Яном
(15-1) и бразильцем Марлоном Мораесом
(23-8-1). Но турнир был отменен по всем известным причинам. В этом году в стране было проведено два турнира Alash Pride FC
и пять ивентов Naiza Fighter Championship (NFC)
. На этой неделе они проведут
заключительные турниры года (Alash Pride - 23 декабря, NFC - 24 декабря). На NFC 27
состоится титульный бой в наилегчайшем весе, который оспорят действующий временный чемпион лиги M-1 Global Асу Алмабаев
(11-2) и боец из Кыргызстана - Алманбет Абдывасы Уулу
(7-3).
Планируется, что первый турнир UFC в Казахстане должен будет состояться в 2021 году, если этому не помешает эпидемиологическая ситуация. Кроме того, президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев
заявил, что турниры в Казахстане будут проводиться и дальше. Хабиб, руководящий лигой EFC, заявил, что в первой половине следующего года один из ивентов организации пройдет в Алматы.
Не забываем о средневесе из Нур-Султана - Кирилле Хомицком
(8-2). 25-летний боец будет участвовать
в известном реалити-шоу от создателей UFC - The Ultimate Fighter (TUF)
. Ожидается, что съемки 29-го сезона шоу начнется в марте 2021 года. Хомицкий станет первым казахстанцем в истории TUF. Победитель этого соревнования получит контракт с UFC. Свой последний бой Хомицкий провел в начале декабря, на EFC 30
уступив опытному россиянину Артуру Гусейнову
(25-9).
Также нельзя не отметить развитие и прогресс бойцовских клубов. Бойцы Arlan MMA Pro Team
и Tobet Top Team
стабильно радуют казахстанских болельщиков, держат планку и файтеры из Alash Pride
. Не так давно была создана новая команда DAR TEAM
, которая уже подписала
в свои ряды бойцов UFC Дамира Исмагулова
(19-1) и Шавката Рахмонова. Больше конкуренции и больше успехов - нужно надеяться, что все будет именно так. Вдобавок отметим, что вскоре в стране должны будут открыться официальные залы UFC - UFC Gyms, а в начале декабря открытие своих залов в Нур-Султане и Алматы анонсировал
и Хабиб.
К сожалению, не все бойцы, за сражениями которых привыкли наблюдать казахстанские зрители, выступили в 2020 году. Не удалось это сделать Морозову и Исмагулову. Также длительный простой есть у Кайрата Ахметова
(23-2), который проведет
бой в эту пятницу. Почти полтора года не бился представитель наилегчайшего веса Арман Ашимов
(11-3-1). Ранее была информация, что Ашимов должен был принять участие в претендентской серии президента UFC Даны Уайта
, но из-за проблем с визой все это пришлось отложить.
Напомним, что на нашем сайте проходит голосование
"Лучший спортсмен года по версии читателей Vesti.kz
". В списке номинантов есть и боец UFC Рахмонов.
Фото:
UFC (1), АСА (2), Fight Nights (3,4), EFC (5)