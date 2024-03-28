Защитник сборной Испании по футболу Эмерик Лапорт прокомментировал потасовку с нападающим "Реала" из Бразилии Винисиусом Жуниором в товарищеском матче, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу" и завершилась со счетом 3:3.

В одном из эпизодов Винисиус толкнул Лапорта в спину, вследствие чего между ними разгорелся конфликт.

"Может быть, он хотел потанцевать?", - написал Лапорт в ответ на видеоролик в социальной сети X.

Напомним, Винисиус неоднократно подвергается расистским оскорблениям со стороны болельщиков во время матчей чемпионата Испании. В текущем сезоне Ла Лиги он провел 20 игр за "Реал", забил 12 голов и сделал 4 ассиста.