Защитник сборной Испании отреагировал на стычку с вингером "Реала"

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Сегодня 10:42
©Кадр из видео

Защитник сборной Испании по футболу Эмерик Лапорт прокомментировал потасовку с нападающим "Реала" из Бразилии Винисиусом Жуниором в товарищеском матче, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу" и завершилась со счетом 3:3.

В одном из эпизодов Винисиус толкнул Лапорта в спину, вследствие чего между ними разгорелся конфликт.

"Может быть, он хотел потанцевать?", - написал Лапорт в ответ на видеоролик в социальной сети X.

Напомним, Винисиус неоднократно подвергается расистским оскорблениям со стороны болельщиков во время матчей чемпионата Испании. В текущем сезоне Ла Лиги он провел 20 игр за "Реал", забил 12 голов и сделал 4 ассиста.

Метки:
Реал Мадрид Ла Лига Испания Бразилия Футбол
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