В Италии сделали заявление о назначении Зинедина Зидана

Итальянский инсайдер Фабрицио Романо отреагировал на слухи о возможном назначении французского специалиста Зинедина Зидана в английский "Манчестер Юнайтед", передают Vesti.kz со ссылкой на Utddistrict.

Слухи после увольнения Аморима

Накануне "красные дьяволы" объявили об увольнении главного тренера, португальца Рубена Аморима. После этого в английских СМИ начали активно распространяться сообщения о том, что руководство клуба рассматривает кандидатуру Зинедина Зидана в качестве его преемника.

Однако, по словам Романо, один из самых громких кандидатов в Манчестер не приедет.

Романо отвергает назначение Зидана

Известный итальянский журналист заявил, что не располагает информацией о переговорах между «МЮ» и Зиданом, подчеркнув, что у француза уже есть другие планы.

"Я уже видел в английских СМИ слухи о том, что Зинедин Зидан может быть кандидатом. Ребята, Зидана постоянно связывают с работой в "Манчестер Юнайтед", но помните, что я вам постоянно говорю о Зидане. У него есть устная договоренность стать новым главным тренером сборной Франции после чемпионата мира, заменив Дидье Дешама. Поэтому на данный момент мне неизвестно о каких-либо конкретных контактах с Зиданом", — заявил Романо на своём YouTube-канале.

По словам Романо, между Зиданом и Федерацией футбола Франции существует устная договорённость о назначении, согласно которой специалист возглавит сборную после чемпионата мира 2026 года, сменив Дидье Дешама.

Тренерский путь Зидана

На данный момент мадридский "Реал" остаётся единственным клубом, где Зинедин Зидан работал главным тренером. Француз дважды возглавлял "сливочных" — с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021-й.

В свой первый период он вписал имя в историю футбола, трижды подряд выиграв Лигу чемпионов (2016, 2017, 2018), что до сих пор остаётся уникальным достижением.

