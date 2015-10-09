Топ-клуб АПЛ уволил тренера и нацелился на Зидана

Французский специалист Зинедин Зидан может вернуться к тренерской деятельности, оказавшись в сфере интересов одного из ведущих клубов английской премьер-лиги (АПЛ), передают Vesti.kz.

На фоне увольнения португальского рулевого "Манчестер Юнайтед" Рубена Аморима имя бывшего наставника мадридского "Реала" всё чаще упоминается как возможная альтернатива.

Аморим резкими заявлениями "уволил себя" из МЮ

Положение Аморима ухудшилось после его резонансных заявлений по итогам матча с "Лидс Юнайтед" (1:1) в рамках 20-го тура АПЛ. Несмотря на то что "красные дьяволы" поднялись на шестое место в турнирной таблице и не проигрывают три встречи подряд, тренер публично пожаловался на ограниченные полномочия в клубе и намекнул на возможный уход через 18 месяцев. Эти слова вызвали недовольство руководства INEOS и усилили разговоры о потенциальной смене наставника - позже стало известно об увольнении.

В Англии проявляют интерес к Зидану

На этом фоне в клубных кругах, как сообщает Daily Express, всё чаще вспоминают Зидана — одного из самых титулованных тренеров современности. Француз не работает с 2021 года, когда во второй раз покинул "королевский клуб", однако его кандидатура остаётся крайне привлекательной благодаря трём подряд победам в Лиге чемпионов и двум титулам Ла Лиги.

Известны условия Зидана при выборе работы

В то же время, как отмечал экс-футболист сборной Франции Эммануэль Пети, Зидан не станет рассматривать предложение без чётких гарантий. По его словам, французскому специалисту важны стабильность в клубе, уровень состава и реальное влияние на спортивные решения. Также фактором риска может стать языковой барьер и нежелание Зидана покидать комфортную жизнь в Мадриде (Испания).

Стоит отметить, что ранее неоднократно сообщалось, что обладатель "Золотого мяча"-1998 сменит на посту главного тренера наставника сборной Франции Дидье Дешама.

