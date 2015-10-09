Сенсацией завершился выездной матч "Манчестер Юнайтед" в АПЛ

В матче 20-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) "Лидс" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью 1:1 на стадионе "Элланд Роуд", передают Vesti.kz.

Первый гол в матче - во втором тайме

Счёт открыл полузащитник хозяев Бренден Ааронсон на 62-й минуте. Американец вывел "Лидс" вперёд во втором тайме, подарив своей команде преимущество.

Быстрый ответ МЮ

Уже через три минуты Матеус Кунья сравнял счёт для "карсных дьяволов", принеся гостям заслуженную ничью.

Положение в таблице

После 20 матчей "Лидс" с 22 очками занимает 16-е место, а "Манчестер Юнайтед" с 31 очком располагается на пятой позиции в чемпионате Англии.

The points are shared in Yorkshire. pic.twitter.com/izvWFiUBNB — Manchester United (@ManUtd) January 4, 2026

