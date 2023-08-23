Главный тренер "Аль-Насра" Луиш Каштру поделился впечатлениями от работы с главной звездой саудовской команды - португальским нападающим Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz.

Прежде всего специалист отметил профессионализмом, который демонстрирует 38-летний Роналду. Также Каштру оценил вклад португальцу в игру "Аль-Насра".

"Трудно сказать о нем (Роналду) что‑то такое, чего мир не знает. Он много внимания уделяет повседневному процессу подготовки. Он передает заразительную энергию своим товарищам по команде. Ежедневные тренировки, восстановление - это фантастика. Он капитан в том, что делает каждую секунду своего дня. Питание, отдых, режим сна, полный контроль над своим телом. На поле он особенный игрок. Он может дойти до предела своих возможностей", - приводит слова тренера Goal.com.

Напомним, "Аль‑Наср" проиграл два матча на старте чемпионата Саудовской Аравии - уступили "Аль‑Иттифаку" (1:2) и "Аль‑Таавуну" (0:2). Роналду принял участие в одном матче, но результативными действиями не отметился.

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Вторую игру Криштиану пропустил из-за травмы, полученной в финале Кубка арабских чемпионов против "Аль-Хиляля". В той игре Роналду оформил дубль и завоевал первый трофей с саудовским клубом.

Роналду выступает за "Аль-Наср" с 2023 года. За это время португалец провел за саудовский клуб 26 матчей, в которых забил 20 голов и отдал два результативных паса.

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