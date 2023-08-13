Роналду взял первый трофей с "Аль-Насром". Реакция португальца

Нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду прокомментировал победу в Кубке арабских чемпионов. В финале "Аль-Наср" обыграл другой саудовский клуб "Аль-Хиляль" в дополнительное время со счетом 2:1, сообщают Vesti.kz.

Португалец оформил дубль, отличившись на 74-й и 98-й минутах. У проигравших гол на 51-й минуте забил Микаэль.

"Я очень горжусь тем, что помог команде впервые завоевать этот важный трофей! Спасибо всем в клубе, кто причастен к этому великому достижению, а также моей семье и друзьям за то, что всегда были рядом со мной! Фантастическая поддержка наших болельщиков! Это также принадлежит вам!", - написал португалец в соцсетях.

Для 38-летнего Роналду это первый трофей в составе "Аль-Насра". Он присоединился к команде в январе 2023 года. В общей сложности этот титул стал 33-м в его карьере. Прежде он выигрывал трофеи со "Спортингом" (1 раз), "Манчестер Юнайтед" (9), "Реалом" (15), "Ювентусом" (5) и сборной Португалии (2).

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