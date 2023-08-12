Дубль Роналду помог "Аль-Насру" в меньшинстве выиграть Лигу арабских чемпионов

Клуб португальского футболиста Криштиану Роналду - "Аль-Наср" выиграл азиатскую Лигу чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.

При этом, команда Роналду уступала в счете, но сначала Криштиану перевел игру в овертайм, а затем забил победный гол 2:1.

Стоит отметить, что португалец забил оба гола, когда его команда играла в меньшинстве. На 71-ой минуте с поля был удален Абдулелла Аль-Амри.

Роналду выступает за "Аль-Наср" с января 2023 года. Контракт игрока с саудовским клубом рассчитан до 2025 года.

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