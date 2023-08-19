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Катастрофа! Клуб Роналду проиграл два матча подряд на старте нового сезона

Катастрофа! Клуб Роналду проиграл два матча подряд на старте нового сезона
©Instagram/alnassr

"Аль-Наср", в составе которого выступают Криштиану Роналду и Садио Мане, неожиданно проиграл в домашнем матче второго тура чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Таавуна". Это уже второе подряд поражение команды на старте нового сезона, передают Vesti.kz.

Матч, который собрал более 20 тысяч зрителей на трибунах, завершился победой "Аль-Таавуна" со счетом 2:0. На 20-й минуте в составе гостей отличился камерунский нападающий Леандре Тавамба, известный казахстанцам по выступлениям за "Кайрат". Точку в игре поставил гол вышедшего на замену Ахмеда Бахусайна на 96-й минуте встречи.

38-летний Роналду и 31-летний Мане провели на поле весь матч. Также всю игру в составе хозяев отбегали Андерсон Талиска и Марцело Брозович. Однако никто из них не сумел перевернуть ход встречи в пользу "Аль-Насра".

Отметим, что несколько дней назад "Аль-Наср" проиграл в матче первого тура чемпионата "Аль-Иттифаку" (1:2). Однако в той игре из-за травмы не принял участие Роналду. 

После двух встреч в активе "Аль-Насра" нет набранных баллов, и по итогам всех матчей тура команда рискует оказаться в зоне вылета. Что касается "Аль-Таавуна", то команда с четырьмя очками занимает четвертое место в таблице.

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Метки:
Футбол Саудовская Аравия Роналду Криштиану Португалия Кайрат ФК

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