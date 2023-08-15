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Теперь там правят звезды. Что стало с карьерами экс-игроков КПЛ в Саудовской Аравии

Теперь там правят звезды. Что стало с карьерами экс-игроков КПЛ в Саудовской Аравии
©ФК "Астана"

Чемпионат Саудовской Аравии по футболу притягивает к себе все больше внимания. Если в начале 2023 года он ассоциировался в большей степени лишь с Криштиану Роналду, то за это лето количество мировых звезд в клубах из этой страны увеличилось в разы. Теперь там играют Карим Бензема, Н'Голо Канте, Садио Мане, Роберто Фирмино и еще ряд известных личностей. Поговаривают, что скоро к ним присоединится и Неймар.

В этой же стране еще в прошлом сезоне выступали два легионера, хорошо известных казахстанским фанатам по проведенным годам в КПЛ - это Леандре Тавамба (экс-нападающий "Кайрата") и Педро Эуженио (экс-вингер "Жетысу", "Тараза" и "Астаны"). Корреспондент Vesti.kz - о том, как трансферный звездобум в Саудовской Аравии сказался на их карьерах.

Напрямую переход звезд с большими именами на карьеры Тавамбы и Эуженио не повлиял, но без изменений все же не обошлось. 33-летний камерунец уже пять лет играет в Саудовской Аравии за "Аль-Таавун", и продолжает это делать в новом сезоне. А вот его португальский ровесник приехал в страну ненадолго - он отыграл за "Аль-Адалу" всего полгода, а теперь пребывает в статусе свободного агента.

В прошлом сезоне Тавамба помог "Аль-Таавуну" финишировать в топ-5. В 30 матчах во всех внутренних турнирах он отметился десятью голами и четырьмя ассистами. Вчера он принял участие в матче первого тура новой кампании и помог команде сыграть вничью на выезде с "Аль-Фатехом" (1:1). 

В команде экс-нападающего "Кайрата" нет суперзвезд, поэтому у него есть отличные шансы сохранить за собой роль незаменимого наконечника в атаке "Аль-Таавуна". Правда в новом сезоне многие конкуренты усилились топовыми исполнителями, и побороться за место в топ-5 будет куда сложнее.

Что касается Эуженио, то он играл за "Аль-Адалу", в 14 матчах забив четыре гола и один раз ассистировав партнеру. Но его усилия не спасли команду от вылета с предпоследнего 15-го места в турнирной таблице. Теперь "Аль-Адала" будет выступать во втором дивизионе страны, но уже без Педро.

Вероятно, нет смысла держать у себя недешевого легионера после вылета из вышки, да и самому Эуженио вряд ли хочется выступать на таком уровне. Пока он находится без клуба и, по некоторым данным, не прочь вернуться в Казахстан. Другие клубы из высшей лиги Саудовской Аравии он, судя по всему, не заинтересовал. В противном случае с ним уже заключили бы контракт. 

Подытоживая все вышеописанное, можно сказать, что большой поток звезд никак не повлиял на карьеры Тавамбы и Эуженио в Саудовской Аравии. Первый по-прежнему является важным игроком теперь уже скромного по составу "Аль-Таавуна", а второй покинул страну из-за вылета "Аль-Адалы" во второй дивизион.

Напомним, что Тавамба играл за "Кайрат" в 2016 году. В 29 матчах во всех турнирах он забил шесть голов и оформил семь ассистов. Что касается Эуженио, то он находился в казахстанских клубах с 2020 по 2022 годы. Особенно ярко португалец зарекомендовал себя в "Астане", за которую забил 24 гола и сделал пять результативных передач в сезоне-2022.

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Фото: ФК "Кайрат", Globe Echo, ФК "Аль-Адала"©

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Метки:
Футбол КПЛ Саудовская Аравия Кайрат ФК Жетысу ФК Тараз ФК Астана ФК Роналду Криштиану Неймар

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