Cамолет и дом прислугой. Какие еще бонусы Неймар получит в Саудовской Аравии

Бразильский нападающий Неймар получит много приятных бонусов в саудовском "Аль-Хиляле", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Footmercato.

По информации источника, в распоряжении форварда будут частный самолет и большой дом с прислугой. Неймару разрешат жить с его девушкой, Бруной Бьянкарди, с которой он не женат. Согласно законам Саудовской Аравии сожительство с девушкой без заключения брака запрещено.

Также за каждую победу "Аль-Хилаль" будет платить Неймару по 80 тысяч евро. Еще 500 тысяч положены за каждое сообщение в соцсетях, рекламирующее Саудовскую Аравию.

Отмечается, что за время выступления за "Аль-Хилаль" суммарно Неймар получит от 300 до 400 миллионов евро – за счет контроля своих имиджевых прав и иных привилегий.

Ранее сообщалось, что Неймар уже подписал контракт "Аль-Хилялем". Его зарплата будет составлять 150 миллионов евро в год – в шесть раз больше, чем в ПСЖ. Сам парижский клуб получит 100 миллионов евро за трансфер.

ПСЖ выставил Неймара на трансфер и установил ценник

Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года. Соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025-го.

В сезоне-2022/23 31-летний бразилец принял участие в 29 матчах за парижан во всех турнирах, в которых записал в свой актив 18 голов и 16 результативных передач.

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