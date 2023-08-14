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Новости спорта Футбол Мировой футбол
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Обнародована космическая зарплата Неймара в новом клубе

Обнародована космическая зарплата Неймара в новом клубе
©instagram.com/neymarjr

Стало известно, сколько нападающий французского "Пари Сен-Жермена" Неймар будет получать в новом клубе - саудовском "Аль-Хилале", сообщают Vesti.kz.

Ранее стало известно, что бразилец завершает переход в клуб из Саудовской Аравии. Сообщалось, что Неймар уже подписал контракт с "Аль-Хилалем" и скоро пройдет медобследование.

По данным Sky Sports, зарплата Неймара будет составлять 150 миллионов евро в год – в шесть раз больше, чем в ПСЖ. Сам парижский клуб получит 100 миллионов евро за трансфер. 

ПСЖ выставил Неймара на трансфер и установил ценник

Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года. Соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025-го. В сезоне-2022/23 31-летний бразилец принял участие в 29 матчах за парижан во всех турнирах, в которых записал в свой актив 18 голов и 16 результативных передач.

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Метки:
Неймар ПСЖ Саудовская Аравия

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