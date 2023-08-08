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Новости спорта Футбол Франция
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ПСЖ выставил Неймара на трансфер и установил ценник

ПСЖ выставил Неймара на трансфер и установил ценник
©ПСЖ

Французский "Пари Сен-Жермен" установил минимальную цену за нападающего команды Неймара, сообщают Vesti.kz. Бразильский футболист выставлен на трансфер.

По информации Sky Sports, за 31-летнего форварда командам придется заплатить разную сумму. Минимальная - 58 миллионов евро, максимальная - 93 миллиона евро. Порядок определения цен не уточняется.

Ожидается, что подписать бразильца попробуют клубы из Европы, США и Саудовской Аравии. Последние уже предложили Неймару контракт с зарплатой 400 миллионов евро. Идеальным вариантом для игрока было бы возвращение в "Барселону", но это маловероятно из-за финансовых проблем каталонского клуба. 

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Напомним, Неймар играл за "Барселону" с 2013 по 2017 год. После он перешел в ПСЖ за рекордные 222 миллиона евро.

В прошлом сезоне 31-летний Неймар сыграл за ПСЖ 29 матчей во всех турнирах, отметившись в них 18 забитыми мячами и 17 результативными передачами. Контракт бразильца с парижанами действует до июня 2025 года.

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Метки:
ПСЖ Неймар

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