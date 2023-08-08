Неймар получил предложение с зарплатой 400 миллионов евро

Нападающий французского "Пари Сен-Жермена" и сборной Бразилии по футболу Неймар может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, сообщают Vesti.kz.

Ранее появилась информация о том, что Неймар известил руководство ПСЖ о своем желании покинуть клуб и вернуться в "Барселону". Однако у бразильца есть и другие варианты продолжения карьеры.

По информации Footmercato, Неймар получил предложение из Саудовской Аравии с зарплатой от 300 до 400 миллионов евро.

Стала известна зарплата Неймара в саудовском клубе

В то же время, как сообщает RMC Sport, окружение игрока ведет переговоры с лондонским "Челси". В подписании форварда также заинтересован один из бразильских клубов, но Неймар не хочет возвращаться на родину.

Отмечается, что новый главный тренер ПСЖ Луис Энрике хочет, чтобы Неймар остался, но бразилец настроен уходить. Возвращение в "Барселону" - приоритетный, но маловероятный вариант, так как Хави не поддерживает эту идею.

Неймар принял решение о завершении карьеры

Напомним, Неймар играл за "Барселону" с 2013 по 2017 год. После он перешел в ПСЖ за рекордные 222 миллиона евро.

В прошлом сезоне 31-летний Неймар сыграл за ПСЖ 29 матчей во всех турнирах, отметившись в них 18 забитыми мячами и 17 результативными передачами. Контракт бразильца с парижанами действует до июня 2025 года.

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