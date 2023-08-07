Неймар уведомил ПСЖ о желании покинуть клуб

Нападающий сборной Бразилии Неймар хочет покинуть "Пари Сен-Жермен" в летнее трансферное окно, сообщают Vesti.kz.

По информации L’Équipe, бразилец в минувшие выходные уведомил руководство парижан о своем желании сменить команду.

Нападающий считает, что ПСЖ не защищает своих игроков за пределами поля от нападок болельщиков - весной фанаты заявились к нему домой с требованием покинуть команду. Многие из них по сей день недовольны им и призывают клуб продать его.

Сам Неймар не прочь продолжить карьеру в "Барселоне", за которую играл в период 2013-2017 годов. Вот только в каталонском клубе не рассчитывают на 31-летнего форварда.

Контракт Неймара с ПСЖ рассчитан до 2025 года.