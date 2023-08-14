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Новости спорта Футбол Франция
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Неймар подписал контракт с новым клубом. Известны детали

Неймар подписал контракт с новым клубом. Известны детали
©instagram.com/neymarjr

Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Неймар продолжит карьеру в Саудовской Аравии - бразилец уже подписал контракт с "Аль-Хилялем". Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, соглашение рассчитано на два года с возможностью пролонгации еще на сезон.

Как отмечает Foot Mercato, в ближайшие часы бразилец пройдет в Париже медосмотр для оформления своего перехода в новый клуб. На этой неделе Неймара ждут в Эр-Рияде, где он должен будет присоединиться к "Аль-Хилялю".

Ранее сообщалось, что ПСЖ и "Аль-Хиляль" достигли договоренности о переходе Неймара. Парижане получат за бразильского нападающего 60 миллионов евро, а сам футболист получит за два года в новой команде 180 миллионов евро.

ПСЖ выставил Неймара на трансфер и установил ценник

Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года. Соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025-го. В сезоне-2022/23 31-летний бразилец принял участие в 29 матчах за парижан во всех турнирах, в которых записал в свой актив 18 голов и 16 результативных передач.

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Метки:
Неймар ПСЖ Саудовская Аравия Футбольные трансферы

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