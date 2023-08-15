"Аль-Наср" без Роналду проиграл команде Джеррарда

Футбольный клуб "Аль-Наср", за который выступает португальский нападающий Криштиану Роналду, проиграл "Аль-Иттифаку" в первом туре чемпионата Саудовской Аравии, сообщают Vesti.kz.
Матч прошел на стадионе "Принц Мохамед бин Фахд" в Эд-Даммаме (Саудовская Аравия) и завершился со счетом 2:1 в пользу команды Стивена Джеррарда. В составе победителей голы забили Робин Квайсон (47-я) и Мусса Дембеле (53-я). У проигравших отличился Садио Мане (4-я).
Сам Роналду пропустил матч из-за повреждения.
Роналду выступает за Аль-Наср" с январе. В прошлом сезоне португалец забил 14 мячей в чемпионате Саудовской Аравии.
Перед стартом нового сезона Роналду завоевал первый трофей с "Аль-Насром" - Кубок арабских чемпионов.
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"Аль-Наср" в прошлом сезоне чемпионата Саудовской Аравии занял второе место в турнирной таблице, а "Аль-Иттифак" финишировал седьмым. Действующим чемпионом страны является "Аль-Иттихад".
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