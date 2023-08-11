Роналду могут арестовать после гола за "Аль-Наср"

Нападающий "Аль‑Насра" Криштиану Роналду может поплатиться за свое празднование гола в ворота иракской команды "Аль‑Шорта" в рамках полуфинала Кубка арабских чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Роналду реализовал пенальти на 75-й минуте - этот гол стал единственным в игре и победным для саудовского клуба, вышедшего в финал турнира.

Свой гол португалец отметил фирменным возгласом Siuu, а также перекрестился.

По информации Italy 24 Press News, в арабской стране запрещены любые жесты, связанные с христианством. Подобные демонстрации считаются преступлением и расцениваются как стремление обратить других людей в свою веру. За это 38-летний Роналду рискует быть арестованным.

При этом отмечается, что власти вряд ли накажут футболиста, но в то же время не исключается, что он вероятно получит выговор от руководства клуба. Прежде Роналду уже делали исключение, когда позволили проживать вместе с Джорджиной Родригес, которая не является официально его женой.

Ранее бывший игрок "Аль‑Насра" колумбиец Хуан Пабло Пино был арестован в торговом центре из‑за татуировки с изображением Иисуса.

Роналду выступает за "Аль-Наср" с января 2023 года. Контракт игрока с саудовским клубом рассчитан до 2025 года.

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