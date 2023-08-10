Роналду повторил достижение Месси и вывел клуб в финал

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду забил в четвертом матче подряд, сообщают Vesti.kz.

38-летний форвард "Аль-Насра" отличился с матче с ираксой "Аль-Шортой" в полуфинале Кубка арабских чемпионов. Роналду реализовал пенальти на 75-й минуте - этот гол стал единственным в игре и победным для саудовского клуба.

Таким образом, "Аль-Наср" вышел в финал турнира, а Роналду отметился голом в четвертой игре подряд. Ранее он забил "Радже", "Замалеку" и "Монастиру".

После победы Криштиану опубликовал пост:

"Прошли в финал! Отличная работа всей команды! Отдельно хочется поблагодарить наших болельщиков за прекрасную поддержку и за то, что всегда гонят нас вперед!".

Добавим, что главный соперник португальца - Лионель Месси также забивает четыре матча подряд за "Интер Майами". Правда, в этих встречах аргентинец записал на свой счет семь голов и одну результативную передачу.

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Роналду выступает за "Аль-Наср" с января 2023 года. Контракт игрока с саудовским клубом рассчитано до 2025 года. В прошлом сезоне португалец провел за "Аль-Наср" 20 матчей, в которых записал в свой актив 14 голов и две результативные передачи.

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