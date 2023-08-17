В Саудовской Аравии придумали способ вернуть Роналду в Лигу чемпионов

Клуб из Саудовской Аравии может сыграть в Лиге чемпионов. Федерация футбола Саудовской Аравии ведет активные переговоры с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с целью допустить команды из Саудовской Аравии до участия в розыгрыше Лиги чемпионов, начиная с 2025 года. Об этом сообщает Calcio e Finanza.

По информации источника, идея арабской федерации состоит в том, чтобы предоставить командам из Саудовской Аравии специальное приглашение (wild card), где клубы смогут завоевать право сыграть в новом формате Лиги чемпионов, который будет полностью изменен как раз к 2025 году: количество команд будет увеличено до 36, также будет единая группа для всех участников с 8-ю играми для каждой команды в группе.

Одно из дополнительных мест как раз, по замыслу Арабской федерации, будет предоставлено команде, победившей в чемпионате Саудовской Аравии. Это позволит таким клубам как "Аль-Иттихад", "Аль-Ахли", "Аль-Наср" и "Аль-Хиляль" получить ещн больше международного признания и узнаваемости, а также даст им возможность на равных соревноваться с лучшими клубами со старого континента.

Однако данную идею далеко не так просто реализовать, поскольку в процесс придется вовлечь не только Европейскую ассоциацию футбола, но также и Азиатскую, и, помимо прочего, придется забрать одно место у европейских команд.

Таким образом, несмотря на массовый исход мировых звезд футбола в Саудовскую Аравию этим летом, многие из них смогут вернуться на европейскую арену, в том числе и в Лигу чемпионов. Для арабского футбола это также будет еще одним большим шагом к признанию на мировой арене.

В настоящий момент саудовские клубы принимают участие в двух международных турнирах: Кубок арабских чемпионов и Лига чемпионов Азиатской конфедерации футбола (АФК).

Роналду могут арестовать после гола за "Аль-Наср"

Напомним, что одним из первых в Саудовскую Аравию переехал Криштиану Роналду - португальский нападающий с 2023 года выступает за "Аль-Наср". Его примеру последовали Садио Мане ("Аль-Наср"), Рияд Марез ("Аль-Ахли"), Марцело Брозович ("Аль-Наср"), Малком "(Аль-Хиляль"), Неймар "(Аль-Хилаль") и другие именитые футболисты.

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