Автор: Димаш Тулегенов

41-летний Златан Ибрагимович, официально объявивший о завершении своей профессиональной карьеры, влюбил в себя бесчисленное количество фанатов за все время в футболе. За 24 года форвард успел поиграть за семь клубов в Европе и Северной Америке, а также провести 122 матча на международном уровне. Корреспондент Vesti.kz решил вспомнить о том, как Ибрагимович проявил себя в Казахстане.

Златан приезжал в Казахстан один раз, а случилось это в сентябре 2013 года. В рамках отборочного цикла ЧМ-2014 сборная Казахстана сыграла со шведами. Годом ранее скандинавы уже обыграли казахстанских соперников у себя дома, а именитый форвард отметился лишь ассистом.

И вот, 10 сентября 2013-го, команды встретились вновь, но уже на "Астана Арене". Многие болельщики по традиции только занимали свои места на трибунах, а кто-то вовсе бежал с парковки в сторону входа на арену, когда Ибрагимович открыл счет. Это случилось уже на 27-й секунде матча!

Центр и защита сборной Казахстана провалились после потери мяча на чужой трети поля. Кайрат Нурдаулетов и Марк Гурман потеряли позиции, пытаясь мгновенно вернуть мяч своей команде, а Ибрагимович даже не заметил находившегося рядом с ним Виктора Дмитренко, когда прорвался в штрафную и запустил мяч в дальний угол ворот Андрея Сидельникова.

Это взятие ворот осталось единственным в матче, и шведы одержали минимальную победу со счетом 1:0. Златан был доволен выигрышем, но при этом признался, что рассчитывал на большее количество мячей. Кроме того, лидер соперников похвалил защиту сборной Казахстана и сказал, что играть на искусственном газоне "Астана Арене" было тяжело:

Одного гола для меня, конечно, недостаточно. Но Казахстан показал хорошую игру, и проделал хорошую работу на поле. Мы выиграли 1:0, и мой гол оказался победным, а это куда важнее для меня. У сборной Казахстана хорошая защита, которая хорошо играла. Но лично мне было тяжело играть на искусственном газоне.

Больше Ибрагимовичу играть с казахстанской сборной или клубами из этой страны не доводилось.

Вряд ли Ибрагимович об этом знает, но в 2021-м он вошел в историю КПЛ как первый футболист, который заполнил всю скамейку запасных одного из клубов. Конечно, это шутка, но не безосновательная. В первом туре сезона-2021 "Кайрат" принимал на своем поле "Жетысу". Эту игру транслировал телеканал Qazsport, и по курьезной невнимательности кого-то из работников запасной состав гостей был представлен следующим образом:

Еще одна взаимосвязь с Казахстаном - это совместное выступление за "Милан" с экс-полузащитником сборной Александром Меркелем. В сезонах 2010/11 и 2011/12 они провели за клуб девять совместных игр (когда играли на поле одновременно, с общими минутами).

Причем единственный гол в футболке россонери Меркель забил в матче с "Бари" (3:0) 20 января 2011 года. В той же встрече отличился и Златан. Сначала швед открыл счет в матче, а перед перерывом казахстанец удвоил преимущество хозяев. Во втором тайме Александр еще и ассистировал Робиньо.

На тот момент Ибрагимовичу было 29 лет, а Меркелю лишь спустя месяц должно было исполниться 19. Сам казахстанец уже отреагировал на новость о завершении карьеры шведа: "Я познакомился с тобой, когда был молодым парнем. Для меня было честью играть с тобой! Поздравляю с выдающейся карьерой. Просто лучший", - написал он в соцсетях.

Напомним, что Ибрагимович завершил карьеру после окончания матча "Милан" - "Верона" в 38-м туре итальянской Серии А. Кто-то из фанатов освистал легенду, а другая часть прослезилась. Златан считает, что даже Бог заплакал от этой новости.

Фото: Vesti.kz, Марат Абилов, кадр из трансляции, ФК "Милан"©