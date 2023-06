Футболист сборной Казахстана обратился к Ибрагимовичу

Экс-игрок сборной Казахстана по футболу Александр Меркель отреагировал на новость об окончании карьеры Златаном Ибрагимовичем, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанский футболист и звездный швед вместе выступали в "Милане" в 2010-2012 годах. Ибрагимович объявил о завершении карьеры после матча 38-го тура Серии А между "Миланом" и "Вероной" (3:1),

I met you when I was a young guy. It was an honor to play with you!Congratulation on your outstanding career. Zimple the Best 👑 @Ibra_official pic.twitter.com/EqTEygujzN