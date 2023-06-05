Ибрагимович объявил о завершении карьеры

Шведский форвард Златан Ибрагимович завершил карьеру футболиста. Об этом он объявил после матча 38-го тура Серии А между "Миланом" и "Вероной" (3:1), сообщают Vesti.kz.

41-летний нападающий из-за травмы провел всего 4 матча за "Милан" в нынешнем сезоне Серии А, забив 1 гол.

"Я не могу дышать, но все в порядке, столько воспоминаний на этом стадионе. Вы подарили мне сначала любовь, потом счастье. Я хочу поблагодарить свою семью за терпение. Я хочу поблагодарить свою вторую семью - игроков. Я благодарю тренера, персонал, менеджеров. От всего сердца я хочу поблагодарить болельщиков. Пришло время попрощаться с футболом, но не с вами", - приводит слова Златана Gianlucadimarzio.com.

Ибрагимович начинал карьеру в шведском "Мальме", затем играл за амстердамский "Аякс", итальянские "Ювентус", "Интер", "Милан", испанскую "Барселону", французский "Пари Сен-Жермен", английский "Манчестер Юнайтед", американский "Лос-Анджелес Гэлакси".

За сборную Швеции провел 122 матча и забил 62 гола.

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