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Футбол

Виктор Дмитренко

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Трансферы спортсмена
Гражданство
Казахстан Россия
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Команды
Казахстан зщ
Ордабасы зщ 4
Место рождения
Приморско-Ахтарск
Дата рождения
4 апреля 1991 (29 лет)
Пол
мужской
Рост, см
190
Вес, кг
89
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Лига Европы 2019/20 Тобол 2
Кубок Казахстана по футболу 2019 Тобол 4 1
Премьер-Лига Казахстана 2019 Тобол 31 0+3 6 1
Чемпионат Европы по футболу 2020 Казахстан
Лига Европы 2018/19 Тобол 4
Кубок Казахстана по футболу 2018 Тобол 2 1
Премьер-Лига Казахстана 2018 Тобол 29 1+0 5
Кубок Казахстана по футболу 2017 Тобол
Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига Шахтер 15 3
Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига Тобол 11 3
Товарищеские матчи 2017 Казахстан
Кубок Казахстана по футболу 2016 Тобол
Чемпионат мира 2018 Казахстан 4 1
Товарищеские матчи 2016 Казахстан 1
Чемпионат Казахстана 2016. Премьер-Лига Тобол 18 0+2 3 1
Лига Европы 2015/16 Актобе 1
Чемпионат Казахстана 2015. Премьер-Лига Актобе 16 2+0 6
Кубок Казахстана по футболу 2015 Актобе 3 1+0 1
Чемпионат Европы по футболу 2016 Казахстан 1 1
Лига Европы 2014/15 Астана 6 1
Кубок Казахстана по футболу 2014 Астана 4
Чемпионат Казахстана 2014. Премьер-Лига Астана 26 1+0 1 1
Товарищеские матчи 2014 Казахстан 2
Лига Европы 2013/14 Астана 2 1
Кубок Казахстана по футболу 2013 Астана 2 1
Чемпионат Казахстана 2013. Премьер-Лига Астана 31 1+0 4 1
Суперкубок Казахстана 2013 Астана 1
Товарищеские матчи 2013 Казахстан 3 1+0
Футбол. Контрольные игры 2012 Казахстан 1
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2012 Астана-М 1
Чемпионат мира 2014 Казахстан 8 2
Кубок Казахстана по футболу 2012 Астана 6
Чемпионат Казахстана по футболу среди клубов премьер-лиги 2012 Астана 18 2+2 3
Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2013 Казахстан (U-21) 2
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