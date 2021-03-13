Златан Ибрагимович попал в состав казахстанского клуба

Курьезный эпизод случился в матче первого тура чемпионата Казахстана по футболу между "Кайратом" и "Жетысу", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Так, во время трансляции встречи на экране появился запасной состав талдыкорганского клуба, в котором значился известный шведский нападающий Златан Ибрагимович, выступающий за "Милан".
Сам матч завершился со счетом 2:0 в пользу "Кайрата", который забил гола гола, играя в меньшинстве.
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне