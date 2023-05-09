Появились новости о будущем Месси

Стало известно, где продолжит карьеру нападающий сборной Аргентины и французского "Пари Сен-Жермена" Лионель Месси, сообщают Vesti.kz.

Как информирует AFP со ссылкой а источник, знакомый с ходом переговоров, сделка по переходу Месси в клуб из Саудовской Аравии закрыта. 35-летний нападающий будет играть на Ближнем Востоке со следующего сезона.

Этот же источник назвал сумму контракта, предложенного игроку, "огромной". Однако название клуба, в который перейдет аргентинец, не называется.

Ранее сообщалось, что предложение футболисту сделал "Аль-Хиляль". Речь шла о контракте на два сезона на рекордные 600 миллионов евро.

Месси – посол Саудовской Аравии по туризму. За поездку в эту страну без разрешения ПСЖ отстранил форварда на две недели. После этого скандала аргентинец отказался играть за парижан.

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Месси выступает за ПСЖ с 2021 года, куда он перешел из "Барселоны". Действующий контракт нападающего с парижским клубом истекает в конце текущего сезона.

В текущем сезоне Месси провел 28 матчей в Лиге 1, забил в них 15 голов и отдал 15 результативных передач.