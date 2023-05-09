Появились новости о будущем Месси

Новости спорта Футбол Мировой футбол
9 мая 17:22
©ПСЖ

Стало известно, где продолжит карьеру нападающий сборной Аргентины и французского "Пари Сен-Жермена" Лионель Месси, сообщают Vesti.kz.

Как информирует AFP со ссылкой а источник, знакомый с ходом переговоров, сделка по переходу Месси в клуб из Саудовской Аравии закрыта. 35-летний нападающий будет играть на Ближнем Востоке со следующего сезона.

Этот же источник назвал сумму контракта, предложенного игроку, "огромной". Однако название клуба, в который перейдет аргентинец, не называется.

Ранее сообщалось, что предложение футболисту сделал "Аль-Хиляль". Речь шла о контракте на два сезона на рекордные 600 миллионов евро.

Месси – посол Саудовской Аравии по туризму. За поездку в эту страну без разрешения ПСЖ отстранил форварда на две недели. После этого скандала аргентинец отказался играть за парижан.

ПСЖ нашел замену Месси и готов потратить 225 миллионов на трансферы

Месси выступает за ПСЖ с 2021 года, куда он перешел из "Барселоны". Действующий контракт нападающего с парижским клубом истекает в конце текущего сезона.

В текущем сезоне Месси провел 28 матчей в Лиге 1, забил в них 15 голов и отдал 15 результативных передач.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Месси Лионель ПСЖ Саудовская Аравия

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 13:29
Мировой футбол
Дани Алвесу снова отказали в освобождении из тюрьмы
9 мая, 21:22
Мировой футбол
Роналду "нашел" нового главного тренера для "Аль-Насра"
9 мая, 20:45
Мировой футбол
Месси предложили 500 миллионов евро в год. Лео дал согласие на переход
9 мая, 19:32
Мировой футбол
Отказываться от 200 миллионов аморально - Платини о переходе Роналду в "Аль-Наср"
9 мая, 18:35
Мировой футбол
Лионель Месси определился с новым клубом
9 мая, 17:22
Мировой футбол
Появились новости о будущем Месси
9 мая, 16:30
Мировой футбол
Стала известна рекордная зарплата Месси в саудовском клубе
9 мая, 15:56
Мировой футбол
Роналду отказался от селфи после провального матча. Инцидент попал на видео
9 мая, 14:21
Мировой футбол
Месси и Левандовски поговорили о "Барселоне"
9 мая, 09:40
Мировой футбол
Месси получил спортивный "Оскар"-2022
© 2008 - 2023 ТОО «EML»