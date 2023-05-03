ПСЖ вынес наказание Месси за поездку в Саудовскую Аравию

"Пари Сен-Жермен" отстранил своего лидера Лионеля Месси от тренировок на две недели за поездку в Саудовскую Аравию без разрешения клуба, сообщают Vesti.kz со ссылкой на RMC Sport.

Аргентинец отправился в Саудовскую Аравию после матча с "Лорьяном" (1:3).

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Отмечается, что руководство клуба инициировало эту классическую дисциплинарную процедуру после неявки игрока на работу без какого-либо предупреждения. При этом он не будет получать зарплату за указанный период.

Таким образом, аргентинский футболист пропустит две следующие игры ПСЖ против "Труа" (7 мая) и "Аяччо" (13 мая).

Ранее отмечалось, что саудовский "Аль-Хиляль" готов предложить Месси рекордную зарплату в 400 миллионов долларов в год. Контракт нападающего с ПСЖ истекает в июне 2023-го.

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