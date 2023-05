Власти Саудовской Аравии объяснили неожиданный визит Месси

Звезда мирового футбола Лионель Месси находится в Саудовской Аравии с туристическим визитом, сообщают Vesti.kz. Об этом заявил министр туризма страны Ахмед Аль-Хатыб.

Фото нападающего французского ПСЖ и сборной Аргентины чиновник опубликовал в своем твиттере.

"Я рад приветствовать Месси и его семью в Саудовской Аравии, чтобы насладиться волшебными туристическими направлениями и подлинными впечатлениями. Мы приветствуем гостей со всего мира, чтобы они испытали уникальную поездку в Саудовскую Аравию и ее гостеприимство", - написал министр.

I am happy to welcome #Messi and his family to Saudi to enjoy the magical tourist destinations and authentic experiences.



We welcome visitors from all around the world to experience a unique trip to Saudi Arabia and its hospitality. 🇸🇦#WelcomeMessi pic.twitter.com/QQGdnAqQ08