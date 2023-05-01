Лионель Месси прилетел в Саудовскую Аравию. Известны подробности

По информации журналиста Абдул Рахмана Аль-Рафдана, аргентинский нападающий ПСЖ Лионель Месси прибыл в Саудовскую Аравию, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Это уже второй раз, когда Месси посещает страну в качестве ее туристического посла. Визит не имеет никакого отношения к слухам о возможном переходе Месси в саудовский клуб "Аль-Хиляль".

Напомним, что контракт Месси с ПСЖ истекает в июне 2023 года, а по данным СМИ, "Аль-Хиляль" готов предложить аргентинцу рекордную зарплату в 400 миллионов евро в год.

В 37 матчах в нынешнем сезоне Месси забил 20 голов и сделал 19 результативных передач.

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