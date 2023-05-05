Месси получил предложение от нового клуба. Подробности

Нападающий "Пари Сен-Жермена" Лионель Месси может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, сообщают Vesti.kz. Аргентинец получил предложение от местного "Аль-Хиляля".

По информации Reuters, предложение от саудовского клуба - единственное, которое Месси получил на данный момент.

Ранее сообщалось, что в ближневосточной стране аргентинец сможет зарабатывать рекордные 400 миллионов евро в год. Месси – посол Саудовской Аравии по туризму. За поездку в эту страну без разрешения ПСЖ отстранил форварда на две недели.

Источник отмечает, что отстранение Месси парижским клубом связано не только с его поездкой в Саудовскую Аравию, но и с тем, что аргентинский футболист раскритиковал проект ПСЖ и заявил, что точно не останется в клубе на следующий сезон.

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Лионель Месси выступает за ПСЖ с 2021 года, куда он перешел из "Барселоны". Действующий контракт 35-летнего нападающего с парижским клубом истекает в конце текущего сезона.

В текущем сезоне Месси провел 28 матчей в Лиге 1, забил в них 15 голов и отдал 15 результативных передач.

Сообщалось, что в услугах аргентинца также заинтересован "Барселона", в составе которой он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

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