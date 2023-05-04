Месси получил рекордное предложение в Саудовской Аравии. Известны детали

Нападающий сборной Аргентины и французского "Пари Сен-Жермена" Лионель Месси может стать самым высокооплачиваемым футболистом мира этим летом, сообщают Vesti.kz. Сейчас ведутся переговоры о переходе форварда в один из клубов на правах свободного агента.

По информации The Telegraph, власти Саудовской Аравии готовят крупнейшее предложение в истории футбола. При этом сперва они намерены договориться с 35-летним аргентинцем насчет параметров сделки, и лишь затем будет определен клуб, в который Месси перейдет.

К переговорам будет привлечен бывший исполнительный директор "Манчестер Сити" Гарри Кук, занимающий аналогичную должность в руководстве лиги Саудовской Аравии.

Сейчас власти Саудовской Аравии ведут переговоры с Хорхе Месси, отцом футболиста. Самому Месси предлагают 400 миллионов долларов за один сезон.

Отмечается, этот контракт может стать рекордным в истории футбола. Месси может присоединиться к команде "Аль-Хиляль" - главному сопернику "Аль-Насра", за который выступает Криштиану Роналду.

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Ранее сообщалось, что ПСЖ решил не продлевать контракт с Месси, истекающий этим летом. Также руководство парижан отстранило футболиста на поездку в Саудовскую Аравию. За французский клуб аргентинский нападающий выступает с 2021 года, куда перешел из "Барселоны".

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