ПСЖ решил судьбу Месси после его поездки в Саудовскую Аравию

Руководство "Пари Сен-Жермена" приняло решение о будущем Лионеля Месси после его несанкционированной поездки в Саудовскую Аравию, передают Vesti.kz.

По информации французской газеты L’Equipe, ПСЖ не будет продлевать с аргентинцем контракт, истекающий 30 июня и подразумевающий опцию пролонгации еще на один сезон.

Ранее Месси был наказан клубом за отъезд в Саудовскую Аравию - его отстранили от тренировок на две недели. В L’Equipe не ожидали, что парижане решатся на такое суровое наказание своего лидера, и отнюдь не рассчитывали на такое расставание с ним.

Как известно, Месси зовут обратно в "Барселону". При этом саудовский "Аль-Хиляль" готов предложить ему рекордную зарплату в 400 миллионов долларов в год.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"