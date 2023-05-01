ПСЖ нашел замену Месси и готов потратить 225 миллионов на трансферы

Руководство "Пари Сен-Жермена" намерено осуществить в летнее трансферное окно перестройку состава, сообщают Vesti.kz. На эти цели парижане готовы выделить 225 миллионов евро.

По информации L'Équipe, парижане решили не продлевать контракт с Серхио Рамосом, который уйдет на правах свободного агента. Также может быть продан другой центральный защитник Преснел Кимпембе. На их место ПСЖ рассматривает Жан-Клера Тодибо из "Ниццы" и Акселя Дисаси из "Монако".

Из игроков центральной линии ПСЖ могут покинуть Фабиан Руис и Карлос Солер. В качестве замены называется Кефрен Тюрам ("Ницца").

Также сообщается, что летом команду покинет и Лионель Месси, контракт которого истекает в июне. На его место рассматриваются сразу несколько кандидатов: Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Виктор Осимхен ("Наполи"), форвард "Айнтрахта" Рандаль Коло Муани и нападающий Маркус Тюрам, который летом покинет "Боруссию" Мюнхегладбах свободным агентом.

Ранее появилась информация, что Месси вернется в "Барселону". Сообщалось, что аргентинец принял предложение каталонского клуба, в составе которого он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

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