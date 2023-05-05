Месси больше не хочет играть за ПСЖ после скандала

Лионель Месси может больше не сыграть за "Пари Сен-Жермен" после несанкционированной поездки в Саудовскую Аравию. Нападающий является амбассадором туризма в этой стране, передают Vesti.kz.

Как сообщает Get French Football News со ссылкой на L'Équipe, аргентинский форвард "не думает, что вернется на "Парк де Пренс". Хотя главному тренеру парижан Кристофу Галтье хотелось бы, чтобы Месси еще сыграл за французскую команду. Однако издание L'Équipe не надеется его снова увидеть в майке ПСЖ, так как футболист рискует быть освистанным болельщиками клуба.

В то же время переговоры о расторжении контракта с Месси не ведутся. При этом он не собирается оставаться в ПСЖ по истечении срока соглашения, рассчитанного до 30 июня.

Ранее агент рассказал, в какой клуб перейдет Месси после скандала в ПСЖ.

Отметим, что Лео отстранили от тренировок на две недели за поездку в Саудовскую Аравию без разрешения клуба. Аргентинская газета Olé нашла объяснение его отсутствию на тренировке парижан.

В нынешнем чемпионате Франции Месси провел 28 матчей, забил 15 голов и отдал 15 результативных передач.

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